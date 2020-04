Roque Baños supera el coronavirus tras semanas ingresado: "Ha sido la peor época de mi vida"

El compositor jumillano, Roque Baños (ganador de tres premios Goya), ha confirmado en su cuenta de Facebook que acaba de superar el Covid-19 y ha narrado su experiencia personal.

Baños cuenta en la red social: "En el mes de febrero me contagié de coronavirus. Ha sido la peor época de mi vida. Tras 14 días en casa con fiebre muy alta y disnea, llamando en varias ocasiones al 112 como era requerido, donde no me hicieron caso en absoluto, me presenté por mi cuenta en urgencias de La Paz, donde di positivo en Covid-19 y presentaba una neumonía bilateral por la que estuve ingresado dos semanas en el Hospital Carlos III de Madrid, a cuyo personal sanitario agradezco profundamente el haberme salvado la vida".

De esta amarga experiencia, Roque Baños recuerda que su compañero de habitación era un señor de 87 años de edad al que él consolaba por la noches cuando lloraba porque sentía que iba a morir solo, sin su familia. El jumillano reconoce que "a fecha de hoy no he sido capaz de preguntar a la doctora que me atendió (tristemente, a día de hoy infectada por el coronavirus), por este señor de 87 años ya que no dispongo del valor suficiente para querer saberlo".

El compositor continúa aislado en su domicilio de Madrid. El pasado 29 de marzo se tuvo que suspender el I pregón de la Semana Santa de Jumilla 2020 que iba a ser leído por él.