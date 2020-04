J. C. C.

Salud espera contabilizar unos 2.000 positivos más tras hacer pruebas a casos posibles J. C. C.

El 10% de los casos considerados posibles contagios por coronavirus está dando un resultado positivo al test de detección rápida de los anticuerpos frente al coronavirus, lo que quiere decir que, de seguir esta proporción, habría 2.000 positivos más en la Región de Murcia que se sumarían en las próximas semanas a los 1.598 casos que ya están confirmados.

Cabe recordar que la Región de Murcia cuenta con 18.000 casos posibles que están en cuarentena en sus domicilios y a los que, hasta ahora, no se les había sometido al test debido a que presentaban síntomas leves, dado que los análisis se reservaban para los casos más graves ingresados en el hospital y colectivos de especial riesgo como los sanitarios o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ahora que la Comunidad cuenta con más existencias de test rápidos, la Consejería de Salud ha decidido empezar a realizar los análisis a este colectivo de casos considerados posibles y, en caso de dar positivo, hacerlo extensivo a sus contactos estrechos, que suman un total de 24.000.

Así pues, la Consejería puso en marcha esta semana un programa piloto en tres centros de salud de Murcia, Cartagena y Molina de Segura, donde ha ido citando a algunos de estos casos posibles para realizarles la prueba. El resultado cosechado hasta ahora es que el 10 por ciento ha dado positivo debido a que han desarrollado anticuerpos frente al coronavirus, por lo que han sido contabilizados como casos reales.

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha recordado que el plan piloto puesto en marcha en los tres centros de salud se va a hacer extensivo la semana que viene al resto de centros de salud de la Región, donde el Servicio Murciano de Salud (SMS) irá realizando los test a los casos posibles, siempre con cota previa.

En cualquier caso, de seguir esta progresión y al proporción de casos positivos (10%), Villegas estima que dentro de unas semanas "es probable que los 1.500 casos positivos se conviertan en 3.000", debido a que habría 2.000 casos más. Ha insistido en que estos nuevos positivos corresponden a pacientes que están siendo en todo momento "controlados y monitorizados" telefónicamente por el personal de Atención Primaria del SMS, y se trata de una población que está en cuarentena.

Además, de continuar esa progresión de positivos, la Región registraría unas tasas de mortalidad por coronavirus semejantes a las que se están detectando a nivel mundial, que oscilan entre el 1 y el 2 por ciento, según ha señalado Villegas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Cabe recordar que los test de inmunidad detectan los anticuerpos generados frente al COVID-19, y se diferencian de los análisis PCR que sí detectan la presencia del virus en el organismo. A este respecto, Villegas ha precisado que si los test de inmunidad se hacen en el momento "correcto", tienen una sensibilidad del 70% y una especificidad del 100%.

"Es decir, cualquier persona con anticuerpos elevados se cuenta como positivo", ha añadido el consejero. Ha destacado que el test no determina si el paciente está curado o no, pero el análisis se hace dos semanas después de aparecer los síntomas, "por los que casi todos pasan a ser curados o están unos días más como activos, dependiendo de la clínica", ha precisado.

Villegas ha corroborado que el número de casos de coronavirus considerados como "posibles" en la Región de Murcia se sitúa por tanto en 18.000, es decir, 2.000 menos respecto a los datos facilitados este miércoles, mientras que la cifra de contactos estrechos de estos casos ha aumentado a 24.000, es decir, 1.000 más.

En cualquier caso, ha afirmado que no está previsto realizar estos test de inmunidad a todo el personal sanitario. Y es que ha advertido que un trabajador sanitario puede dar negativo, pero eso no garantiza que no tenga la enfermedad o que la haya pasado y no haya desarrollado anticuerpos, lo que podría relajar también las medidas de protección.

Al ser preguntado por los precios que están alcanzando las mascarillas y otros materiales de protección en el mercado, Villegas ha reconocido que es algo que le parece mal, y ha reconocido que en crisis como esta "siempre ha habido gente que ha aprovechado para hacer usura". A su juicio, "la sociedad debería impedir esas cosas".



SISTEMA DE CONTEO

Al ser preguntado por si la Consejería tiene pensado cambiar el sistema de conteo de fallecidos como en Cataluña, Villegas ha considerado que en la Región no va a haber "prácticamente diferencia" entre el recuento oficial y cualquier otra contabilidad que se haga "porque hay un seguimiento de los casos desde el principio".

"Es muy improbable que haya fallecidos en domicilios que no se hayan contabilizado", según el consejero, quien ha recordado que la Consejería focalizó desde el principio toda su disponibilidad de PCR en las residencias de ancianos, y se les hacía la prueba "en cuanto había síntomas". Por tanto, cree que "sería excepcional que hubiera algún fallecido que no hubiera pasado la clínica; estamos seguros de que la cifra es la que es".

También se ha referido a la denuncia de la Asociación de Profesionales de Servicios Funerarios de la Región de Murcia (Aproserfu), que estima que el número real de fallecidos por coronavirus en la Comunidad superaría en un 40 por ciento la cifra oficial facilitada por la Consejería de Salud

"Aquí, en Murcia, vuelvo a repetir que no", según Villegas, quien cree que los datos, ahora mismo, tanto de incidencia como de mortalidad "probablemente se ajusten mucho a la realidad". Además, ha señalado que la mortalidad en la Región "es menor de la esperada".

En cuanto a las críticas de Aproserfu sobre la escasez de materia de protección para los profesionales de funerarias, Villegas ha señalado que se está entregando fundamentalmente a sanitarios y a las residencias de mayores, "Estamos haciendo además esfuerzos para llegar a más colectivos, pero las empresas privadas deben hacer un esfuerzo para dotar a sus trabajadores, también las funerarias", ha precisado.

Al ser preguntado por los vídeos en los que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aparece haciendo deporte por la calle, Villegas ha destacado que "no se sabe si es real o no, porque hoy día no se sabe", pero ha evitado entrar en valoraciones.



BALANCE DE CASOS

Según los últimos datos del servicio de epidemiología, de las 21.00 horas de este miércoles, en la Región habían 1.598 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 1.424 de ellos confirmados por pruebas PCR y 174 positivos por los test rápidos que detectan los anticuerpos generados frente a la enfermedad. De los 880 análisis realizados este miércoles, 530 eran PCR y el resto test de inmunidad.

Asimismo, se contabilizan 896 casos activos y se registra un progresivo descenso de ingresados, con 186 este miércoles, 36 de ellos en la UCI (la misma cifra que el miércoles). El dato "luctuoso" corresponde a los 111 fallecidos, "a los que queremos honrar con el luto regional decretado", según Villegas, quien ha señalado que la "esperanza" viene de la mano de los 591 curados.

En cuanto a los profesionales sanitarios, ha señalado que hay 317 casos. En las residencias de personas mayores hay 277 residentes afectados por coronavirus, uno más que el día anterior, y 57 fallecidos. Asimismo, estos centros contabilizan 92 trabajadores contagiados desde el inicio de la pandemia. Siguen siendo 4 residencias con casos positivos registrados y un centro de menores.

Finalmente, la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha señalado que esta semana, tras el fin del permiso laboral retribuido recuperable han vuelto a la actividad trabajadores de actividades no esenciales, es decir, al escenario de los primeros días del estado de alarma. No obstante, ha hecho un llamamiento a todos "para que sigan cumpliendo con el confinamiento".