La Consejería no quiere dejar a criterio del profesor si suspender o no a un alumno

La Consejería no quiere dejar a criterio del profesor si suspender o no a un alumno

La Consejería de Educación de la Región de Murcia quiere que los criterios para suspender o no a un alumno, así como que repita el curso escolar, queden claros mediante una legislación que debe llevar a cabo el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No quiere que, en las circunstancias actuales provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus, las decisiones de titulación y promoción de los estudiantes recaigan en los profesores.

La consejera Esperanza Moreno ha señalado en la mañana de este jueves en rueda de prensa que si el Ministerio no responde a estas exigencias lanzadas desde Murcia, será su Consejería la que determine en qué circunstancias debe repetir curso un alumno o acabe con una materia suspensa. Tras la reunión ayer de la Conferencia Sectorial de Educación, coordinada por el Ministerio de Educación junto a las comunidades autónomas, se establecieron unas guías para que los centros escolares sepan cómo cerrar el curso actual.

Este acuerdo alcanzado entre las autonomías y el Ministerio no será ratificado por la Consejería de Educación de Murcia hasta que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá no responda si va a legislar en estas materias y hasta que no se cree un marco económico que permita el refuerzo del sistema educativo de cara a los próximos meses. La consejera asegura que durante la reunión repitió estas preguntas en varias ocasiones, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

"Exigimos que las reglas estén claras y haya unanimidad en la normativa para todas las comunidades autónomas", remarcó Esperanza Moreno. "Hemos instado a la ministra Celaá a que legisle en esta materia porque no sería justo que esta responsabilidad recaiga en la tarea del profesor y las administraciones no lo respalden".

La Consejería sí señala por otra parte que los centros educativos de la Región tendrán autonomía para determinar cómo se procederá a la evaluación de los alumnos teniendo en cuenta que solo debe contar para la calificación final los contenidos impartidos entre el primer y segundo trimestre. Asegura Moreno que los colegios e institutos podrán seguir avanzando en la materia este tercer trimestre que acaba de comenzar pero que no será motivo de examen, aunque sí pide "que se tenga en cuenta el esfuerzo del alumno".

En cuestión de horas, subraya la consejera, se enviarán a los centros educativos y los profesores las instrucciones que remarquen cómo se procederá al final del curso académico.