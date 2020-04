Un porcentaje elevado de población murciana ha pasado el virus sin síntomas

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, estima que un «elevado porcentaje» de la población ha pasado «probablemente» el coronavirus de forma asintomática si se tienen en cuenta los resultados que se han obtenido de los test rápidos de detección de la inmunidad al coronavirus que se han realizado en esta última semana en las residencias de personas mayores de la Comunidad.

Preguntado por la evolución del coronavirus y la estimación de casos asintomáticos que puede haber en Murcia, Villegas ha reconocido que es un dato que se desconoce. Pero asegura que «llama mucho la atención» que en las residencias mayores en las que se han realizado los test rápidos «hay un gran porcentaje de personas que, en principio, no habían tenido contacto con personas positivas pero que habían desarrollado o pasado la enfermedad».

En algunas residencias, el porcentaje de personas que había pasado la enfermedad sin haber tenido contacto con casos positivos se eleva, incluso, al 30 por ciento. Por lo que calculan que debe haber un porcentaje «probablemente elevado de la población que ha pasado la enfermedad de forma asintomática». Para poder determinar precisamente esa cifra, el Instituto de Salud Carlos III va a hacer un estudio entre 16.000 murcianos que han tenido síntomas y sus familiares más cercanos.

El consejero de Salud recuerda que las residencias son los centros más vulnerables al tener personas de riesgo. Hasta el momento en la Región de Murcia se han detectado casos de coronavirus en cuatro centros de mayores, uno de discapacitados y uno de menores. En las residencias de mayores se han contabilizado un total de 248 residentes afectados por la Covid-19 y 82 profesionales, mientras que 53 usuarios han fallecido. Al ser las instalaciones más vulnerables, la Consejería de Salud ya ha concluido la realización de test rápidos en las residencias de Santo Ángel, Cartagena y Santomera y esperan tener los resultados en breve, ya que «estamos analizándolos con más detalle», apunta Villegas.

Lo que sí han detectado es ese elevado porcentaje de usuarios que no habían tenido contacto con personas positivas en coronavirus y presentaban inmunidad pese a no haber tenido síntomas, alrededor del 30 por ciento.



Aumentarán las pruebas PCR

Respecto al escaso número de pruebas PCR que se están realizando en las últimas semanas en la Región (en torno a las 500 diarias), el consejero de Salud afirma que «vamos aumentar las indicaciones para hacer más PCR para estudiar otros casos que no se estudiaban hasta ahora y que se pueden detectar precozmente», casos leves.

Sobre la posibilidad de que se permita a los niños salir a la calle a dar paseos cortos junto a sus padres, el consejero murciano apunta que estas decisiones están en manos del grupo técnico que empezó a reunirse la semana pasada y aún no hay una decisión. No obstante, Villegas sostiene que «nosotros tenemos nuestra postura, pero hay que actuar de forma consensuada con el Ministerio». De ahí que ayer volvieran a retomarse la mayoría de las actividades no esenciales, para lo cual se repartieron más de 300.000 mascarillas a la entrada de los polígonos industriales de la Región, material que ha enviado el Ministerio de Sanidad a la Delegación del Gobierno en Murcia, y que será suficiente «si se hace un uso adecuado» de ellas, estima Villegas.