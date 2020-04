Los hoteles de Hostemur donan más de 10.000 gorros de ducha para la labor de los sanitarios

Los hoteles pertenecientes a la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HOSTEMUR) han donado más de 10.000 gorros de ducha para los hospitales de la Región de Murcia. Éstos forman parte del paquete de productos de higiene que los clientes de estos establecimientos pueden utilizar en sus baños y ahora tendrán nuevos destinatarios: los sanitarios que hacen frente a diario al Covid-19. "Estos gorros son impermeables y esperamos que sirvan para aumentar la seguridad de esos profesionales que tanto esfuerzo, dedicación y compromiso dedican a cuidarnos a todos en esta crisis sanitaria", indica el presidente de HOSTEMUR, Jesús Jiménez.

Ésta no es la primera medida de ayuda del sector, que ya ha dispuesto hoteles como alojamiento para trabajadores (sanitarios, transportistas, etc.) y que colabora con organizaciones benéficas con ayuda directa de sus miembros o con la donación de sus excedentes de producto. "Estamos aportando todo lo que está en nuestra mano para ayudar en esta situación tan difícil y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano", manifiesta Jiménez, en un contexto en el que la hostelería está parada al 99%.

"Nuestro sector necesita medidas de oxígeno, como la reincorporación escalonada del personal y no inmediatamente cuando finalice el estado de alarma y se suspendan los ERTE", señala. Y es que los hosteleros, cuyo objetivo es "mantener a todos los trabajadores ante esta pandemia", consideran que la normativa será imposible de cumplir para un sector que no arrancará al 100%. "Hasta que nuestros negocios no vuelvan a la completa normalidad no podremos hacer frente a los gastos de todo nuestro personal y habrá muchos empresarios que se vean obligados a cerrar", advierten.