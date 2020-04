Atención Primaria se refuerza con 100 profesionales para enfrentar al coronavirus

Hoy se ha producido la quinta videoconferencia entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos para dar cuenta de la lucha contra el coronavirus. El tema estrella de la misma ha sido la petición de apoyo del líder del Gobierno central a un "gran pacto de reconstrucción de España", una reedición de los Pactos de la Moncloa. López Miras ha afeado a Sánchez que no haya dado a conocer de estos pactos nada más que el nombre.

En la comparecencia para dar cuenta de la reunión, el presidente autonómico ha roto una lanza en favor de la atención primaria: "El verdadero dique de contención contra la pandemia", ha dicho. Ha anunciado la incorporación de 100 nuevos profesionales a este departamento "a partir del próximo mes y de forma progresiva". Son 50 trabajadores más de los que la Comunidad tenía previsto contratar en este ejercicio. Estos profesionales se encargan del seguimiento de los casos sospechosos y confirmados de coronavirus que no necesitan de ingreso hospitalario.

Por otra parte, López Miras ha mostrado a Sánchez su reticencia a que se levanten parcialmente las medidas de confinamiento total a partir de mañana. "No hemos podido ver los informes científicos que aconsejan el levantamiento del confinamiento", ha manifestado. Es una "temeridad" que mañana se incorporen al trabajo miles de trabajadores sin tener aún datos sobre la efectividad de las medidas de confinamiento e insiste en que el Gobierno debe escuchar a los expertos.

De todas formas, ha explicado que ese reinicio de la actividad previsto para mañana no va a tener impacto en la Región de Murcia, debido a la orden que ya se dictó para que la mayoría de los trabajadores pudiera hacerlo desde casa. Así, del personal de administración y servicios de la CARM solo 650 de los 9.000 vuelven mañana a su puesto de trabajo. Y lo harán, según ha dicho el presidente, dotados de la protección necesaria.

Miras ha criticado de nuevo que el material sanitario del Ministerio de Sanidad "no ha llegado en la manera adecuada". Además, ha asegurado que "los test rápidos no discriminan entre los que han pasado la enfermedad y los que la siguen teniendo". El líder regional demanda a Sánchez más previsión en el material que va a llegar y critica que el comprado por las comunidades supere al que ha enviado el Gobierno central.

Fernando López Miras ha afirmado que Sánchez cuenta con la lealtad del Gobierno regional y ha apoyado las ampliaciones del estado de alarma. No obstante, ha avisado de que la "la lealtad y el respaldo deben ser recíprocos". Miras ha pedido conocer cuáles serán los contenidos y el papel de las autonomías en los anunciados pactos de reconstrucción nacional para los que Sánchez ha pedido apoyo. "Para poder sentarnos a llegar a un consenso, debemos de saber más que el nombre. Qué mínimo que saber las bases, la hoja de ruta de ese acuerdo", ha demandado.

Sobre las 300.000 mascarillas que han llegado a la Región y que se repartirán a partir de mañana a los trabajadores que vuelven a sus puestos, el presidente regional ha asegurado que no conoce el criterio con el que se van a distribuir. Solo tienen constancia, ha afirmado, de una comunicación de la Delegación del Gobierno en la que dice que se repartirán a través de entidades locales. Miras ha criticado que se recomiende que los trabajadores lleven mascarillas cuando no hay material suficiente para todos.



Miras vuelve a pedir a Sánchez la excención de tasas para los autónomos

Ha explicado que también le ha pedido a Sánchez que dote a las comunidades autónomas de personal para poder resolver con celeridad los ERTE, así como la puesta en marcha de estrategia de reactivación de la economía española, una estrategia que ya cuenta en la Región de Murcia con un comité de expertos. Aunque ha insistido que, "cualquier medida económica debe contar con diálogo y consenso".

Otras medidas que López Miras sigue reclamando al presidente del Gobierno es la exención de tasas en los meses que no haya actividad económica, la cuota 0 para los autónomos, que no le reste a Murcia el dinero de las políticas activas de empleo que ya estaba comprometido y un fondo extraordinario no reembolsable para las CCAA.

Asimismo, ha remarcado la lealtad de la Región de Murcia a la prórroga anunciada por el presidente del Gobierno, así como a la siguiente que podría prolongar el confinamiento hasta mayo.

Finalmente, preguntado por si ha hablado durante estos días con el secretario general del PSRM, Diego Conesa, que ayer afirmaba que López Miras no le había respondido a sus 'whatsapps', el presidente murciano ha zanjado, "da la sensación de que mi Whatsapp es un instrumento más para elaborar sus notas de prensa".