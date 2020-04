El personal administrativo de los colegios podrá ser llamado para trabajar en residencias de mayores

El personal de administración y servicios de los colegios e institutos públicos de la Región de Murcia podrán ser llamados para trabajar en las residencias de mayores o centros para personas con discapacidad dependientes del IMAS. Así lo establece una resolución de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que pone a disposición del Instituto Murciano de Acción Social al personal no docente de los centros y servicios adscritos a la Consejería de Educación.

En general, las instrucciones indican que estos trabajadores deberán estar disponibles para ser requeridos en cualquier momento para la prestación de tareas presenciales en los centros del IMAS. Los llamamientos del personal irán en función de las necesidades que presenten las residencias de mayores o de personas con discapacidad, es decir, si se requiere de estos trabajadores no docentes de los centros educativos profesionales como médicos, psicólogos, pedagogos, enfermeros, fisioterapeutas, cocineros, personal de mantenimiento, auxiliar técnico educativo y de agrupación profesional de servicios públicos.

Los criterios que prevalecerán para ser llamados serán los de trabajar en un centro del IMAS del mismo municipio donde esté destinado el personal de administración y servicios de los colegios o, en segundo lugar, del municipio más próximo donde trabaje.

Las instrucciones de la Consejería de Presidencia argumentan que dada la situación actual de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, "resulta prioritaria la protección de los colectivos destinatarios de los servicios sociales asistenciales en los centros del IMAS", garantizando la atención mediante la dotación de los recursos humanos necesarios. Señalan también que es necesario movilizar a todos los trabajadores de la Administración que en este momento no estén trabajando debido a las medidas tomadas en materia de prevención por el Covid-19.

Los trabajadores que sean llamados recibirán formación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del IMAS y recibirán equipos de protección individual.

La resolución no indica cuánto tiempo tendrán de vigencia las tareas que realicen estos trabajadores en los centros del IMAS, algo que ha molestado a Comisiones Obreras, que pedían en las alegaciones que solo estuviera en vigor hasta el fin del estado de alarma. El sindicato señala que no se ha atendido la mayoría de sus peticiones, entre ellas que no se llame al personal que pertenece a grupos de riesgo para evitar contagios por coronavirus. La resolución solo dicta que quedan excluidas las mujeres embarazadas.