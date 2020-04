Coronavirus en Murcia: Villegas anuncia que los análisis a los 18.000 posibles casos afectados comienzan la semana que viene

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para informar sobre los últimos datos difundidos anoche por su Consejería respectivos a la expansión del coronavirus en la Región de Murcia, que señalaban que el número de ingresos se encuentra en 262, 11 menos que el día anterior, mientras que en las UCI hay 47 pacientes hospitalizados, tres menos que el martes.

Sin embargo, los contagios siguen ascendiendo de forma constante con 30 nuevos casos confirmados ayer, lo que eleva el total de contagios desde que se inició la pandemia del coronavirus a 1.356 en la Región de Murcia. Además, los casos activos en este momento se sitúan en 1.049 y los pacientes en aislamiento domiciliario en 787, 12 más que un día antes. El dato negativo lo vuelven a poner los fallecimientos con tres nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que hace que esta cifra se sitúe ya en los 88 muertos por Covid-19. De los tres nuevos fallecidos dos eran usuarios de residencias de mayores, lo que elevaba a 44 las muertes en esos centros, justo la mitad.

Señalaba el consejero que "esta pandemia nos ha demostrado que todos somos frágiles", una lección que debemos aprender sobre el coronavirus. Informaba de que se estaban empezando a realizar los test rápidos, tanto de anticuerpos como PCPR, lo que está arrojando más datos sobre esta nueva enfermedad. En la residencia Cáser de Santo Ángel, la más afectada de la Región, se han realizado un total de 113 test a residentes asintomáticos, lo que ha servido para detectar un 11'5% de personas que habían desarrollado defensas sin haber pasado la enfermedad.

El consejero anunciaba que a partir de la semana que viene, probablemente el mismo lunes, se comenzarán a realizar los análisis a los 18.000 casos posibles que tiene contabilizados la Consejería de Salud de posibles infectados, comenzando por tres centros de salud, el Jesús Marín de Molina de Segura y San Andrés y San Antón de Murcia, que se sumarán a los que ya se realizan diariamente en los hospitales de la Arrixaca y Morales Meseguer de Murcia, Santa Lucía de Cartagena y los 6 puntos Covid-19 de la Región, "y a partir de ahí con todos". Esto, contaba Villegas, ayudará a conocer mejor la enfermedad, pues necesitan conocer qué proporción real de afectados hay en estos casos, ya que la literatura médica habla actualmente de entre un 10 y un 12% de personas asintomáticas que pueden transmitir el virus.

Sobre los motivos que impiden que la Región esté llegando actualmente a alcanzar los 1.000 PCPR diarios que recomiendan las autoridades sanitarias, Villegas explica que a veces se debe a las indicaciones y otras a la falta de material, como la de los hisopos que se requieren para realizar las pruebas y que están tratando de suplir en contacto con otros organismos para fabricarlos vía impresión en tres dimensiones. "Pronto alcanzaremos esa cifra, esto seguro", zanjaba el consejero.



"Aquí nadie está improvisando"

A las preguntas de los periodistas, Villegas recordaba que "estamos en las mejores manos posibles", en referencia a los profesionales sanitarios, y que "hay muchas lagunas desde el punto de vista científico, pero aquí nadie está improvisando". "Nos basamos en la experiencia y el conocimiento", recalcaba.

Volvía a afirmar el consejero que no es el momento de "elucubrar o arrojar hipótesis" sobre el por qué de que la cifra de fallecidos en nuestro país esté alcanzando esos niveles. "Puede deberse o no a una población envejecida, pero eso es algo en lo que debemos centrarnos a posteriori, ahora mismo es el momento de trabajar".

En ese sentido el consejero ha recordado que desde el Servicio Murciano de Salud se ha extendido la protección a las embarazadas como un colectivo sensible, por lo que no se las está llamando para trabajar sean cuales sean sus condiciones o estado de embarazo, extendiendo así la protección dictada desde el Ministerio de Sanidad.

Sobre la posible cronicidad derivada de la enfermedad, que se ha demostrado que ataca también a los riñones y al corazón, aparte de los pulmones, también esgrimía que es pronto para saberlo. En principio, recordaba el consejero, es un virus más parecido a un catarro que a un DNA, por lo que "debería desaparecer", aunque "habrá que ver las lesiones que quedan una vez superada la enfermedad".



"Esto no es una novela de ciencia ficción"

En el terreno de las valoraciones más personales, Villegas ha respondido a las preguntas formuladas que la vuelta a la normalidad de forma controlada, sea o no de forma nacional o se decida según el nivel de infectados de cada Comunidad Autónoma, que debe ser una "decisión consensuada", ya que "no hay fronteras reales entre comunidades, nosotros mismos estamos a poco más de veinte kilómetros de la Comunidad Valenciana y no tendría sentido adoptar medidas dispares".

Cree Villegas que la edad jugará "un papel importantísimo" en esta salida gradual y escalonada del confinamiento, y que los primeros, según su opinión, deberían ser los niños, que ya llevan un mes encerrados. "Lo lógico sería dejar para los últimos a los mayores por ser los más vulnerables a la enfermedad, pero también son los más vulnerables desde el punto de vista psicológico y muchos de ellos están solos, así que eso también tiene que valorarse", opinaba el consejero.

Preguntado sobre su opinión ante la posible estrategia de "infectar a la gente de forma controlada", el consejero se ha mostrado firme al afirmar que eso es algo "más propio de una novela de ciencia ficción" que del mundo real, en el que "nosotros nos dedicamos a sanar y cuidar a la gente enferma, no a contagiar a los sanos".

Finalmente, preguntado sobre si compartía la opinión del líder nacional de su partido, Pablo Casado, sobre que se ha pecado de "imprevisión e infecicacia" a la hora de gestionar esta "pandemia anunciada", Villegas ha preferido "no entrar a valorar lo que se discuta en el Congreso de los Diputados".