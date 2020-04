Coronavirus en Murcia: El estado de alarma podría 'suavizarse' la próxima semana

Murcia teme que la población esté menos protegida al haber tenido menor incidencia el coronavirus.

Un grupo de expertos del Ministerio de Sanidad ya está analizando cuáles serán las primeras medidas que se podrían poner en marcha, quizá a partir de la próxima semana, para ir 'suavizando' el estado de alarma y el confinamiento de la población. Sin embargo, las comunidades autónomas aún no conocen en qué sentido pueden ir éstas, según ha informado el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, quien el lunes asistió por videoconferencia a la reunión del Consejo Interterritorial entre el ministro Salvador Illa y los consejeros del resto de autonomías.

Villegas afirma que todavía no han concretado las autonomías con el Estado cómo será el «desescalamiento» para el retorno a la normalidad, pero esta semana un grupo de trabajo abordará la situación para adoptar las primeras medidas a partir de la semana próxima.

El consejero murciano considera que este es un tema complejo porque «todavía hay muchísimo miedo y esta enfermedad todavía no se ha erradicado a pesar de que hay cosas esperanzadoras, pero no sabemos exactamente lo que está pasando, ya que hablamos de gente que puede estar contagiando, pero no sabemos cómo está de inmunizada la población».

Además, duda sobre cómo puede afectar el levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento en el caso de la Región de Murcia, donde ha habido relativa poca incidencia del coronavirus y quizá la población está menos protegida porque «hay menos gente que haya pasado subclínicamente» la infección, lo que quiere decir, según Villegas, «que somos más susceptibles a que pueda entrar una onda de pandemia».

Por ello, aboga por seguir siendo precavidos y prudentes y tomar las medidas que se decidan todas las autonomías al mismo tiempo porque «no sirve de nada que en Murcia se siga que los niños pueden caminar por la calle y en Valencia no».



Aumentarán las pruebas

La Región de Murcia espera aumentar la realización de pruebas PCR para el diagnóstico del coronavirus gracias al material y los reactivos que se han recibido. La escasez de algunos productos había frenado en los últimos días la realización de este tipo de análisis, que se volverá a reactivar hasta llegar a una capacidad máxima de unos mil PCR diarios.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, afirma que «hemos ampliado la capacidad para hacer PCR», ya que la Comunidad ha recibido más kit y más radiactivos.

Estas pruebas para la detección del virus se estaban llevando a cabo de forma inicial en el Laboratorio de Microbiología de la Arrixaca, al que también se han sumado el Morales Meseguer de Murcia y el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Los tres centros tienen una capacidad que está por encima de las mil muestras analizadas al día, aunque el lunes sólo se hicieron algo más de 200. «Ahora ya tenemos el material necesario, las sustancias que hacen falta y los cebadores», subraya el consejero.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) también ha comenzado a utilizar los test rápidos recibidos por la Comunidad Autónoma una vez que se ha validado su seguridad. Estos test se están utilizando en los seis puntos de recogida de muestras que se han habilitado en la Región: Murcia (2), Cartagena, Lorca, Yecla y Caravaca. Villegas también adelantó ayer que estos test rápidos han comenzado a hacerse en la residencia de personas mayores Caser de Santo Ángel, ya que «es uno de los puntos críticos».

Además, la Consejería va a realizar pruebas de inmunidad, también llamadas de diagnóstico rápido, a las 18.000 personas a las que está haciendo seguimiento sanitario domiciliario desde Atención Primaria como posibles casos de Covid-19.



Aumento de la plantilla

Para poder hacer frente al aumento de atenciones, el Servicio Murciano de Salud ha llevado a cabo un incremento de la plantilla con unas 1.200 contrataciones, lo que eleva el número de trabajadores actual hasta los 24.700. Entre ellos destacan los 640 nuevos enfermeros, los 414 auxiliares de enfermería, así como celadores y técnicos en emergencias sanitarias. También se han llevado a cabo llamamientos en las bolsas del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) para cubrir las residencias y se ha contratado a otras 79 profesionales.