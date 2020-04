Conesa insiste a López Miras en impulsar unos "presupuestos de rescate social"

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha reiterado su ofrecimiento para sacar adelante "los nuevos presupuestos de rescate social que necesita la Región de Murcia", con el objetivo de afrontar "los destrozos" ocasionados por el coronavirus.

"No es momento de eludir responsabilidades; no lo ha hecho el Gobierno de España, ni los ayuntamientos, y no lo puede hacer tampoco el Gobierno regional", ha señalado Conesa en una nota de prensa en la que ha remarcado que "el PSOE va a seguir con la dinámica de unidad, lealtad y estabilidad institucional".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de impulsar "unos presupuestos de rescate social" para desempleados, trabajadores, autónomos y empresas, que "huyan de los extremismos y no dejen a nadie atrás, que sean el primer paso para un gran acuerdo regional económico y social con las tres administraciones".

"Poco a poco, paso a paso, vamos ganando la batalla al coronavirus", ha añadido Conesa, quien ha manifestado que "tenemos que afrontar un desafío económico y social muy importante" e incidir en que "el Gobierno de España ha puesto toda la carne en el asador y 200.000 millones de euros para afrontarlo en todas sus vertientes".

Además, el líder de los socialistas murcianos ha apuntado que "también lo han hecho los ayuntamientos, que han puesto toda su maquinaria personal y económica para atender a los vecinos y vecinas, desde la cercanía, en sus necesidades básicas".

"Necesitamos la misma actitud y responsabilidad por parte del Gobierno regional, con medidas a corto, medio y largo plazo", ha concluido.