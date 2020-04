López Miras pide que las empresas esenciales puedan acogerse a un ERTE si su actividad baja del 60%

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras su cuarta reunión telemática con el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, y el resto de gobernantes autonómicos para informar del resultado de la misma.

"Son ya tres semanas de confinamiento, de lucha sin cuartel contra una epidemia que está sacando lo mejor de todos nosotros, pero cada día que pasa estamos más cerca de vencer al virus", afirmaba López Miras, que recalcaba que "avanzamos pero no podemos bajar la guardia", antes de anunciar que había pedido al presidente del Gobierno Central un mayor esfuerzo de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad y el Estado, acompañadas de un endurecimiento de las sanciones, para evitar situaciones como las ocurridas este fin de semana, ya que el presidente autonómico afirma haber recibido mensajes de los alcaldes de localidades costeras alertando de la llegada masiva de personas a sus municipios, basados en los datos facilitados por las Policías Locales.

"Sobre todo se está produciendo en La Manga", precisaba Miras, "pero también en otros municipios del Mar Menor y otras zonas costeras", poniendo de ejemplo a Águilas, que ha tenido que cerrar varias entradas. El presidente del Gobierno regional anunciaba que había pedido a Sánchez el hacer uso de recursos militares, como los disponibles en las varias bases de diferentes cuerpos del Ejército presentes en la Región, para reforzar dichos controles.

En este sentido, Miras también ha pedido al Ejecutivo que se cierre "totalmente" el cinturón de las grandes ciudades, llegando a bloquear autovías e impedir los desplazamientos. "La Semana Santa no se vivirá en las calles, como lamentamos aquellos que somos cofrades, pero tampoco debe vivirse en las playas", afirmaba tajante.



Fondos "para el día de después" y el de hoy

Con respecto a la crisis económica derivada de la situación de confinamiento, entre otras medidas, el presidente del gobierno Regional, ha pedido al Ejecutivo Central que aquellos negocios considerados esenciales, pero que han visto su actividad reducida en más de un 60%, también puedan acogerse a un ERTE, "porque es mejor esto que el cierre total del negocio".

Recuerda en este sentido Miras que siete de cada diez autónomos no pueden acogerse a las ayudas y reitera la necesidad de suspender el pago de sus cuotas. Asimismo ha trasladado al presidente del Gobierno central la necesidad de que aquellos municipios que tengan un superávit puedan aplicar el 100% de estos fondos a combatir el coronavirus, además de pedir un fondo de liquidez extra para los ayuntamientos que lo necesiten y arbitrar los procesos necesarios para que estos puedan obtenerlos.

También ha pedido un fondo de apoyo al comercio minorista, ya que "apoyarlos es un acto de responsabilidad". "Hoy tienen gastos y deben ser capaces de abrir el día de mañana", afirmaba Miras, por ello insistía en la necesidad de un plan estatal de recuperación social y económica "para el día después" del fin de la pandemia. Y dicho plan debería contar con fondos tanto estatales como europeos, una idea en consonancia con la de Sánchez.

López Miras también ha anunciado que ha trasladado una exigencia especialmente autonómica para el Ejecutivo, la necesidad de dotar de protección a los trabajadores del sector primario, "que siguen trabajando más que nunca para abastecer a la población". El presidente del Gobierno regional cree que desde el Ministerio de Agricultura deben de dotarles de esta protección.

El presidente de la Región afirmaba que apoyaba totalmente la decisión de prorrogar el estado de alarma, algo que consideraba "acertado", pero se ha mostrado completamente en desacuerdo con la retención de fondos destinados a políticas activas de empleo, más de 30 millones de euros, recordaba, que se han retenido, lo que sumado a que la Comunidad "no ha recibido ni un euro extra" le llevaba a pedir a Sánchez que se flexibilicen los objetivos de estabilización presupuestaria, deuda y gasto.



"No tiene sentido la carrera entre autonomías que hemos visto estos días"

López Miras, ante las preguntas de los periodistas, ha afirmado que ve la actitud de Sánchez como "positiva y voluntariosa", afirmando que "la lealtad es recíproca" entre el Ejecutivo central y las autonomías, "pero además de la actitud necesitamos hechos, algo que por desgracia de momento no estamos viendo". "Insisto en que no quiero responsabilizar al Gobierno de la nación ni al Ministerio, pero están fallando muchas cuestiones en la gestión de este estado de alarma", ahondaba el presidente autonómico, que veía "hoy más necesario que nunca" que las decisiones sean ágiles y que haya un criterio claro de reparto.

"Que sepamos qué va a llegar a las autonomías", recalcaba Miras, que recordaba que los test rápidos que se prometieron hace dos semanas aún no han llegado, lo que imposibilita conocer el verdadero número de infectados en la Región. "No tiene sentido la carrera entre autonomías que hemos visto estos días, como en la llegada de material sanitario", afirmaba Miras.

Insistía en este sentido también López Miras en la cuestión educativa, y pedía conocer "qué va a ocurrir con el curso escolar", recalcando que las autonomías necesitan "indicaciones precisas" para no tomar decisiones dispares o contradictorias entre sí. Además, recordaba que "no todas las familias pueden acceder a la formación online", por lo que pedía que las familias sin recursos puedan disponer de los medios del Gobierno central "como Televisión Española" para suplir esta carencia educativa. Recalcaba pues que se necesita un "protocolo preciso de actuación y que todo cuanto hagamos tiene que hacerse de forma armonizada".

Afirmaba Miras, recalcando que esto era una "percepción completamente subjetiva", que veía "frustración" entre los presidentes autonómicos, ya que las mismas cuestiones se repiten en las conferencias domingo tras domingo. Por ejemplo, sobre los test rápidos, Sánchez les ha anunciado que llegarían entre mañana y pasado, "pero lo mismo dijo el domingo pasado, y el anterior", recordaba el presidente regional.



Mascarillas para toda la población

El consejero de Salud, Manuel Villegas, que también ha estado presente en la rueda de prensa, ha respondido a las preguntas de los periodistas, en el mismo sentido que sus declaraciones de ayer, que no se puede recomendar PCPR o mascarillas para toda la población cuando no se tienen los medios necesarios para ello, ya que así "sólo se crea confusión y alarma". Asimismo recalcaba que usar una mascarilla sin la educación sanitaria pertinente no tenía ningún tipo de efectividad en la lucha contra el virus, "ya que si nos quitamos y ponemos la mascarilla, o nos la tocamos con los dedos al toser, estamos contribuyendo a la propagación del coronavirus de todas formas".

Sobre la residencia Cáser de Santo Ángel, el centro de mayores más afectado hasta el momento en la Región, donde ya se han sumado un mínimo de doce fallecimientos, según los últimos datos difundidos por Salud, incluido el del cantautor José María Galiana, el consejero cree que actualmente "no es el momento de buscar responsabilidades". Será cuando venga otra pandemia cuando podamos aprender de la gestión de esta y mejorar la labor, opinaba el consejero, que afirmaba que "a nivel mundial se está haciendo un gran trabajo" contra el coronavirus.

Creía el consejero, además, que si en Domingo de Resurrección seguimos así, "podemos pensar en ir abriendo las puertas".

Finalizaba su comparecencia López Miras con un llamamiento a la responsabilidad, afirmando que "la Región de Murcia es solidaria, es compromiso, es España y España está demostrando ser un gran país: lo vamos a conseguir, no lo dudéis".

"No arriesguemos nuestras vidas y salvemos de este modo las de muchos murcianos", zanjaba.