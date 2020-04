Villegas: "Debemos estar preparados para otra ola de contagios cuando disminuya el confinamiento"

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, como viene siendo habitual, para informar con mayor detalle de los datos difundidos ayer por la Consejería sobre la expansión del coronavirus en nuestra Región, cuando se elevaron hasta los 1.188 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 43 más en sólo 24 horas, y deja en 1.024 los contagios activos. Sin embargo, se han frenado en seco los ingresos hospitalarios y en UCI, con 284 y 57 ingresos, respectivamente, el mismo dato que se registró el jueves.

El consejero ha informado de que Salud tiene 14.800 personas monitorizadas como casos posibles, a los que por el momento no se plantea desde Salud el realizarles pruebas, algo que sólo se está haciendo en aquellas personas que acuden al hospital. También recuerda que los sanitarios que han estado en contacto por afectados por el virus permanecen en situación de aislamiento domiciliario durante siete días, tras los cuales se les practica la PCR. Si ésta da negativo, se reincorporan a su trabajo a la mayor brevedad posible.

Villegas ha comenzado la rueda de prensa haciendo referencia a la atípica Semana Santa que vamos a vivir como sociedad, recordando que hoy es Sábado de Pasión y asegurando que va a ser una semana "de recogimiento y solidaridad" y clave en cuanto a la expansión de la enfermedad en nuestra Región se refiere. "Ser la última región afectada nos permite rearmarnos y esperemos que nos haga diferentes", ha expresado el consejero, que cree que la información que ya conocíamos sobre el avance del virus en otras comunidades puede ayudar a paliar su efecto en la nuestra.

Asimismo afirma el titular de Salud que debemos estar preparados para afrontar las posibles olas de contagio cuando disminuya el confinamiento. Son ya 128 las personas contagiadas, de las cuales 66 son trabajadores de las mismas, en las cuatro residencias de mayores afectadas por coronavirus en nuestra Región, además de un centro para personas con discapacidad. Además hay que lamentar ya 20 fallecimientos en estos centros, correspondiéndose la mitad de ellos a la residencia Cáser de Santo Ángel.

Sobre la posible realización de pruebas en dichas residencias a personas asintomáticas, el consejero cree que "no está justificado" el hacerlas, según el punto de vista de Salud.



"Ola de solidaridad"

El consejero de Salud ha recordado que se han habilitado establecimientos hoteleros para aquellos sanitarios que prefieran no volver a casa, ya sea por residir en un municipio lejano con respecto al que desarrollan su actividad o por pura prevención, en Murcia, Lorca, Yecla, San Pedro y Cartagena. Un total de 51 sanitarios ya están haciendo uso de estos establecimientos y transmite el agradecimiento de la Consejería a todas las empresas que los han dispuesto.

También, haciendo referencia a una "ola de solidaridad" que mueve la Región, ha informado de que ante la escasez de EPI, y aprobado por una resolución conjunta, la Comunidad ha autorizado la iniciativa de 16 empresas del sector del mueble de Yecla para la fabricación y donación de productos de protección sanitaria para el SMS. Recuerda que dicho proceso sigue abierto y pueden sumarse al mismo, previa autorización expresa, todas las empresas que lo deseen.



37 camas de UCI libres

Existen un total de 37 camas libres en distintas Unidades de Cuidados Intensivos en la Región, según ha informado el consejero, quien ha informado de que por el momento no se ha previsto el envío desde nuestra comunidad de más respiradores, aunque depende de las órdenes recibidas por parte del Ministerio de Sanidad.

Con respecto a la propuesta de éste último de dotar de mascarillas a toda la población, el consejero expresa que desde Salud estarían "encantados" y que "desde luego daño no hace", pero que actualmente no hay capacidad para proporcionar de ellas a tanta gente, además de que su uso, recuerda, está sujeto a controversia a nivel científico, por lo que prefiere no entrar a valorarlo en detalle.

Recuerda el consejero con respecto a las mismas que "no protegen de que alguien te pueda lanzar el virus, sino que sirven para evitar que lo expectores al toser", y que para esto sirven tanto aquellas que están homologadas como las que no.

Sobre la forma de contagio más común en la Región, el consjero ha zanjado que "llegará el momento en el que estudiaremos caso por caso lo que está ocurriendo, cuando disminuya el número de pacientes, y tal y como hacíamos al principio, pero ahora mismo eso es imposible".