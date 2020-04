Los partidos de la Región compiten por donar dinero a la lucha contra el virus

Los grupos políticos de la Asamblea Regional no han llegado a aprobar ninguna aportación conjunta a las organizaciones que luchan contra el coronavirus, tal y como ha ocurrido en el Congreso y en el Senado, donde los partidos han decidido renunciar a las dietas o las subvenciones para destinarlas a los damnificados, aunque individualmente cada organización está siguiendo sus propias iniciativas. Los portavoces del PSOE y de Cs en la Asamblea, Diego Conesa y Juan José Molina, respectivamente, explicaron que en el Parlamento autonómico hay diputados que solo cobran dietas y gastos por desplazamiento, pero al no haber actividad en la Cámara ahora, no tienen ingresos a los que renunciar.

Diego Conesa se mostró escéptico ante las propuestas de donación de los partidos y apuntó que después de las muestras de «unidad viene la solidaridad y el patriotismo» que, «en un Estado de derecho», se corresponde con «la progresividad fiscal».

Podemos, que tiene dos diputados, propone rebajar a la mitad el salario de los parlamentarios, consejeros y altos cargos de la Comunidad «para destinar el dinero ahorrado a combatir el Covid-19».

Los populares murcianos se han adherido a la iniciativa del secretario general del PP, el murciano Teodoro García, quien a través de su cuenta de Twitter ha propuesto que «los cargos públicos donen parte de su sueldo para ayudar a todos los que luchan contra el coronavirus».

También han surgido propuestas locales, como la de las concejalas del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alhama, Isabel Cava y Lali Salas, que han donado a Unicef la indemnización mensual que reciben por asistir a las comisiones y al pleno.

Vox, que va a donar las subvenciones del Congreso de marzo y abril, irá más lejos en Murcia y volverá a plantear en la Asamblea Regional la supresión de la partida asignada a los grupos parlamentarios, una propuesta que ya fue rechazada por los demás partidos. Según explicó el presidente de la gestora del partido de ultraderecha en Murcia, José Ángel Antelo, la subvención que reciben los cuatro diputados asciende a 19.000 euros. Antelo anuncia además una batería de medidas de ajuste del gasto, que pueden traducirse en una reducción del número de concejales de los ayuntamientos, por ejemplo.

El senador de Cs por Murcia Miguel Sánchez ha respondido a través de Twitter que «las subvenciones no se pueden donar», porque son partidas destinada «a contratar personal» entre otros gastos, mientras que «las dietas son perfectamente donables y más cuando decae su actividad».