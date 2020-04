Los autónomos murcianos quieren que se elimine la cuota de abril

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha exigido al Gobierno que elimine la cuota de autónomos del mes de abril, según ha apuntado en un comunicado. «Tras el hachazo que se le ha pegado a todo los autónomos en marzo, exigimos de nuevo al Gobierno que la cuota del mes de abril sea eliminada, ya que los autónomos están en estos momentos en su casa, confinados, ahogados, sin liquidez, sin facturar y sin vender», indicó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Para la federación, «el Gobierno no puede seguir castigando» a este colectivo, ya que «necesitan que salgan ya de una vez por todas a su rescate. No nos valen aplazamientos ni moratorias para la cuota de abril. No podemos pagar una cuota por la que nosotros no estamos ni facturando ni vendiendo. Solo contemplamos la eliminación de la cuota de abril», destacó.

Lorenzo Amor hizo hincapié en que «ningún trabajador o persona que esté en su casa sin trabajar, sin cobrar el paro ni permiso retribuido cotiza en estos momentos a la Seguridad Social, por lo que «los autónomos no pueden ser menos; si no cobramos, no podemos tener obligación de cotizar».

También ha insistido en exigir que se aplacen las obligaciones tributarias correspondientes al primer trimestre.

«El Gobierno debe evitar que los autónomos salgan de sus casas, en estos momentos de confinamiento y de alarma en los que se nos ha pedido que nos quedemos en casa, en lugar de ir hacia las asesorías o gestorías para recabar la documentación necesaria y presentar las obligaciones tributarias del primer trimestre», indicó.

En esta línea, Amor resaltó que es «coherente» que se aplace la presentación de las obligaciones tributarias al mes de julio y se presenten conjuntamente el primer y el segundo trimestre.

«El Gobierno no puede seguir dando la espalda a los autónomos y debe atender de una vez por todas lo que son sus necesidades», apuntó.

Los 100.000 autónomos de la Región han acogido con decepción la moratoria de seis meses en las cuotas de la Seguridad Social aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes, que les permitirá aplazar las mensualidades de mayo, junio y julio sin intereses, pero no les ha librado del pago que debían realizar el día antes de la reunión del Ejecutivo en la que se aprobó el aplazamiento.