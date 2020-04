Los conductores de ambulancias exigen más material

Responsables del sindicato CUT en varios centros sanitarios de la Región denuncian la falta de material de protección que están sufriendo los técnicos de emergencias sanitarias, encargados de trasladar a los pacientes en ambulancia de su casa al hospital y viceversa. Además, afirman que «se toman represalias contra los trabajadores cuando se niegan a llevar en la ambulancia más pacientes de los que marca la normativa nacional» en una situación excepcional de alerta sanitaria como la que se está viviendo por el coronavirus.

El sindicato pone como ejemplo el caso de un conductor de Ambulancias Martínez Robles que cubría la zona del Reina Sofía y que «ha sido despedido esta semana porque se ha negado en varias ocasiones a llevar a más pacientes de lo recomendado, aunque la empresa lo justifica diciendo que 'no cumple las expectativas'», afirma Arturo Miñarro de CUT.

El responsable sindical explica que los traslados que están haciendo ahora están limitados a pacientes de diálisis y oncológicos y que «en estos casos hay que extremar las precauciones para evitar contagios».

Por su parte, el presidente de CUT en el área del Morales Meseguer, José Fernando de Gea,afirma que no disponen de EPI (equipos de protección individual) suficientes y «no porque el SMS no nos los facilite, que sí que lo hace, sino porque desde la empresa no se está acudiendo a recogerlos a la gerencia y nos hacen reutilizar los que tenemos».



«Cumplimos los requisitos»

Preguntado por la situación que denuncia el sindicato CUT, el portavoz de Ambulancias Martínez Robles, Manuel Guerrero, afirma que «cumplimos con toda la normativa y requisitos que nos exigen» y afirma que han tenido varias reuniones con el comité de empresa y la Comisión de Seguridad y Salud Laboral para que todos estuvieran informados. Respecto al despido del trabajador mencionado asegura que «se le ha despedido porque incumplía las instrucciones de forma sistemática».