Coronavirus en Murcia: Salud denuncia ante la Policía a los pacientes que se saltan el aislamiento

Los equipos de Atención Primaria de la Región de Murcia están haciendo seguimiento domiciliario a cerca de 30.000 casos de personas sospechosas de tener coronavirus y a sus contactos más directos. A todos ellos se les hace un seguimiento telefónico diario, además de prestarles asistencia domiciliaria si lo precisan.

No obstante, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha alertado este miércoles de que los médicos han detectado que en algunos casos se ha roto el aislamiento y algunos de los pacientes bajo vigilancia domiciliaria están saliendo de casa. Por ello, la Consejería ha dado intrucción a las gerencias para que en el caso de que no se respeten las medidas comuniquen los nombres de estos pacientes a la autoridad para que proceda como corresponda. Hay que recordar que no cumplir el aislamiento conlleva multas.

Hasta el momento, los responsables sanitarios han notificado a las diferentes Policías Locales de la Región los nombres de hasta 17 personas que han roto el aislamiento de forma reiterada. "Debemos ser responsables", insiste el consejero de Salud.

Manuel Villegas recuerda que hay que llevar cuidado a la hora de ir a comprar, no se puede salir de casa si hay síntomas. "Esta es la forma de proteger a clientes y trabajadores", afirma. Además, los responsables sanitarios recomiendan que cuando se llega de hacer la compra se lave todo con agua jabonosa.



1.536 han recibido el alta

Actualmente hay 961 casos activos de coronavirus en la Región de Murcia, de los que 304 se encuentran ingresados en el hospital, 53 de ellos en UCI. Ya se contabilizan 37 fallecidos y 43 personas se han curado, duplicándose las altas hospitalarias en las últimas 24 horas. Salud también ha contabilizado 1 caso en un centro de menores de la Comunidad Autónoma y ha realizado ya más de 7.000 pruebas negativas.

El consejero murciano también resalta que desde el inicio de la pandemia de coronavirus 1.536 personas han recibido el alta de entre todas las que se encuentran bajo vigilancia.