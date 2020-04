La Consejería busca a los alumnos que se saltan las clases telemáticas

Los sindicatos creen que la medida cuestiona al profesorado

La Consejería de Educación remitió la semana pasada a los centros educativos de la Región un cuestionario para que los profesores puedan comunicar a este departamento cuántos alumnos han dejado de seguir las clases vía telemática por algún motivo desde el cierre de los colegios e institutos. Con esta medida se pretende, según Educación, detectar el número de alumnos y quiénes han dejado de seguir las clases online en algunas de las plataformas o herramientas digitales facilitadas estos días por los centros educativos y la Consejería.

Según reza en dicha encuesta, la Consejería, a través de la Inspección de Educación, considera «oportuno conocer cómo se ha organizado la atención educativa a distancia, así como las dificultades advertidas para que el alumnado prosiga la actividad educativa desde su domicilio». Pregunta a los equipos directivos de los centros el número de alumnos que no han realizado ninguna de las actividades previstas en el «plan de trabajo de la actividad educativa no presencial». A su vez, la inspección pide saber si el profesorado ha comunicado esta circunstancia a los tutores de los alumnos y así como conocer el número también de los alumnos que no realizan las tareas encomendadas «por falta de interés o de la familia». Por último, y en el aspecto de controlar el seguimiento o no de las clases telemáticas por parte de los estudiantes, se pregunta a los centros si la falta de realización de estas tareas se debe a que el alumnado carece de recursos tecnológicos para seguir con las clases.

La Consejería de momento está recibiendo las encuestas ya realizadas por los centros. Una vez se entreguen todas, valorarán qué medidas tomar para localizar al alumnado que no sigue las clases.

Control al profesorado

Esta encuesta ha levantado ampollas en los sindicatos de educación, ya que consideran esta medida una forma de controlar si los profesores están realizando sus tareas escolares a distancia con los alumnos.

Desde Comisiones Obreras señalan que dicha encuesta «no está justificada y pone en cuestión a un colectivo que lo único que ha hecho desde el inicio de la crisis es dar muestras de dedicación, profesionalidad y compromiso». Consideran que la Consejería no valora con esta medida la labor de los docentes y lamenta que se utilice a la Inspección de Educación para «presionar y cuestionar al profesorado, incrementando con ello su carga de trabajo». El cuestionario pregunta a los equipos directivos cómo se realiza el seguimiento del plan de trabajo que lleva a cabo cada profesor.