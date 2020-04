Coronavirus en Murcia: Los 100.000 autónomos de la Región ven con decepción la moratoria en las cuotas sociales

La presidenta de la organización en Murcia asegura que se les devolverá el dinero de marzo y abril

Los 100.000 autónomos de la Región han acogido con decepción la moratoria de seis meses en las cuotas de la Seguridad Social aprobada por el Consejo de Ministros, que les permitirá aplazar las mensualidades de mayo, junio y julio sin ningún tipo de recargo ni intereses, pero no les ha librado del pago que debían realizar ayer. La organización de autónomos ATA, que preside en Murcia Celia Ferrero, había pedido la suspensión de la cuota que fue cargada este martes en las cuentas de los trabajadores por cuenta propia. Ferrero apuntó, que no obstante, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros les permitirá recuperar el dinero de las cuotas de marzo y abril si lo solicitan, porque se les devolverá de oficio.

ATA había escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que suspendiera el cobro de la cuota de marzo. «Si no se suspende, los autónomos la verán cargada en sus cuentas el día 31 de marzo y generará frustración y malestar», había alertado la organización.

Por eso no se conforma con la moratoria aprobada ayer. «La medida llega tarde. Tenía que haber servido de ayuda para los autónomos que se han quedado sin ingresos, pero tienen que seguir haciendo frente al alquiler y al recibo del agua y la luz», se lamentó la presidenta de ATA, que es vicepresidenta de la organización nacional.

Celia Ferrero explicó que, para poder aplazar las cuotas de los meses de mayo, junio y julio será necesario que los autónomos puedan demostrar que su facturación ha caído un 70%. La moratoria podría afectar, por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia de la construcción que tuvieron que dejar las obras este lunes, tras la decisión del Gobierno de suspender la actividad para evitar nuevos contagios, como los que se detectaron la pasada semana en una empresa murciana.

Sin embargo los cierres aprobados por el Gobierno no han enviado a su casa a los propietarios de los talleres y negocios obligados a cerrar porque su actividad no está contemplada dentro de las actividades esenciales, sino solo a su trabajadores. Celia Ferrero recordó que el decreto del Gobierno que paraliza la actividad de sectores no esenciales como la construcción no incluye a los autónomos. Esto supondría, por tanto, la paradoja de que un trabajador por cuenta propia del sector podría acudir a una obra, aunque la actividad del sector está suspendida, lo que genera mucho desconcierto e inseguridad. A su juicio estas incongruencias están pensadas para evitar que se beneficien de las medidas previstas para los cierres por causa de fuerza mayor.

El Gobierno también permitirá aplazar sin intereses las cuotas de las empresas correspondientes al periodo de abril a junio.