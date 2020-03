Villegas eleva a 15 los fallecidos por coronavirus en residencias de la Región

Aunque la última actualización de afectados por coronavirus en la Región la cifra de fallecidos en residencias de ancianos ascendía a 13, siendo el total de víctimas mortales 25, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha elevado a 15 los fallecidos por coronavirus en estos centros esta mañana, si bien el cómputo total se mantiene.

Villegas ha explicado que hay un centenar de usuarios de estas residencias de ancianos contagiados o con síntomas y 42 trabajadores afectados.

Asimismo, ha recordado que desde el sábado es el SMS quien asume la responsabilidad de gestionar los centros, reubicar pacientes y seleccionar y disponer de personal de Salud, que "podrá mover según sus necesidades". También ha añadido que "todas las residencias son sospechosos, por lo que estamos suministrando material y desinfectándolas".

Además, ha asegurado que "se han hecho muchísimas actuaciones en Caser y otras residencias". En Caser, "se ha aislado a los sospechosos y positivos de Covid-19 y se ha reforzado la limpieza y el material de protección de quienes trabajan allí, que son prioritarios".



Apoyo psicológico a sanitarios y familiares de personas con problemas de salud mental

El consejero ha anunciado la puesta en marcha de dos servicios telefónicos con los que dar apoyo psicológico a sanitarios del SMS y a familiares de personas con problemas de salud mental. "Con motivo de esta crisis, loS profesionales sanitarios que están haciendo frente a la pandemia están soportando una gran presión y un gran nivel de estrés, por lo que desde la Gerencia de Salud Mental se pone en marcha un servicio de acompañamiento y apoyo psicológico para los trabajadores del SMS que lo soliciten. Desde paliar y contener la ansiedad derivados del trabajo como prevenir la aparición de los primeros síntomas de esta. El teléfono, que estará atendido por 50 profesionales que darán servicio a 20 terminales, en horario de 11 a 20 horas de lunes a viernes es el 900 102 253

También se pone en marcha un servicio para dar apoyo a familias de personas con problemas de salud mental. En este caso,, técnicos de las federaciones de la red de salud mental de la Región darán apoyo de lunes a viernes de 9 a 19 horas en el teléfono 900 102 254.

El material que no llega

Villegas ha confirmado que no han llegado los test rápidos que se solicitaron y que, además, "no se sabe cuándo llegarán", a lo que ha añadido que la Comunidad de Murcia no tiene el control sobre esta situación.