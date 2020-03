La Facultad de Química no dará más clases presenciales este curso

La Facultad de Química de la Universidad de Murcia se ha adelantado y ha tomado camino en aclarar cómo se acabará el curso académico y en qué condiciones para sus alumnos en pleno estado de alarma. El decanato de la Facultad, que engloba los grados de Química, Ingeniería Química, Bioquímica y Física así como cuatro másteres y dos titulaciones de doctorado, comunicó ayer en una reunión telemática a los delegados de los alumnos que las clases presenciales se han terminado en principio para este año. Las prácticas que obligatoriamente se tienen que hacer de forma presencial en la Facultad y que quedaron pendientes tras decretarse el confinamiento también quedan canceladas, según apuntaron distintas fuentes presentes en la reunión.

Desde la UMU señalaron ayer a este periódico que no se puede «afirmar cuándo se va a reiniciar la actividad académica presencial. La Universidad de Murcia seguirá estrictamente lo que se estipule por parte de las autoridades cuando se levante el estado de alarma. No podemos afirmar ni negar que ya se ha acabado la docencia presencial».

El calendario de exámenes, según el decanato de Química, se mantiene por el momento aunque sí apuntaron ayer que las fechas podrían ser modificadas. El segundo cuatrimestre en la UMU finaliza el próximo 15 de mayo, dando comienzo al día siguiente la convocatoria de exámenes de junio. La decisión del decanato es que estos exámenes sí se harán de forma presencial y ocupando distintas aulas para tomar las debidas medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus. En el caso de algunas asignaturas, también se podrán realizar a través del Aula Virtual de la UMU habilitando mecanismos anticopia.

En cuanto a las asignaturas cuyo contenido es exclusivamente práctico, el decanato sí abre la puerta de forma excepcional a que se puedan habilitar varios laboratorios para que los alumnos estén dispersos entre ellos una vez terminado el estado de alarma. En las demás asignaturas se evaluará la parte práctica ya realizada.

Respecto a la evaluación, aunque en algunas asignaturas no se puedan llegar a impartir de forma telemática todos los contenidos, aquellos que los docentes no hayan podido dar no entrarán en los exámenes, que se seguirán evaluando sobre 10.

Alternativas a la evaluación

Las fechas de exámenes, señalan por otro lado fuentes de la UMU, forman parte del calendario académico y se modificarían, «de ser estrictamente necesario ese cambio» (la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas lo desaconseja), por el Consejo de Gobierno de la UMU a «petición razonada de los centros».

La Universidad, que no confirma las directrices establecidas por el decanato de Química, sí adelanta que se está estudiando «establecer sistemas alternativos de evaluación» para aquellas actividades objeto de examen que estaba previsto realizar de forma presencial y adaptar «otro tipo de sistemas de evaluación a las nuevas circunstancias».

Respecto a las prácticas, el tema es complejo tal y como reconoce la institución: «Hay prácticas de carácter habilitante (Educación, Enfermería, Máster de Abogacía, etc. ) con difícil recambio. Además, muchas empresas donde se hacían esas prácticas han cerrado y presentado ERTE, desconociendo ahora cuándo volverán a la actividad».