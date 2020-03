Ya hay cuatro policías de la Región contagiados y 38 más aislados por haber estado en contacto con ellos

Un total de cuatro agentes de la Policía Nacional de la Región han dado, de momento, positivo en la prueba del coronavirus y otros 38 policías se encuentran actualmente en aislamiento, al haber tenido contacto con estos contagiados o con allegados susceptibles de estar afectados, tal y como informan fuentes cercanas.

Desde los sindicatos policiales Jupol y SUP insisten en que los agentes precisan de más y mejores «mascarillas y protecciones» para realizar su trabajo, especialmente aquellos que han de salir a la calle para desempeñarlo.

El secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Javier Monje, apuntó que el martes «se celebró una reunión con la Jefatura Superior de Policía y los sindicatos de la Policía Nacional, a fin conocer la situación las medidas que se están adoptando» en la pandemia.

«Hemos insistido en que en ninguna comisaría presten servicio más policías de los estrictamente necesarios para los servicios esenciales, y la prestación de estos servicios en turnos lo más estancos posibles sin que se solapen unos turnos con otros, mostrando la Jefatura su predisposición y apoyando lo que desde el principio de esta crisis sanitaria venimos demandando desde el SUP», remarcó.

También solicitan los policías que se instalen en las comisaría «mamparas de contención de riesgo de contagio» y que los vehículos que usan «sean descontaminados periódicamente».

«Queremos protegeros, pero para eso hemos de protegernos», indican los agentes de la Policía Nacional impulsores de la iniciativa. Se presentan como «el Comité Regional de Murcia del Sindicato Mayoritario de la Policía, Jupol» y explican que «estamos luchando contra el coronavirus, pero para ir a la guerra necesitamos medios materiales». «Por esta razón, queremos lanzar un crowdfunding cuyos fondos irán destinados a comprar material para crear mascarillas y protecciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros colectivos de riesgo en Murcia», detallan los agentes.

En concreto, quieren recaudar 3.500 euros con los cuales adquirir «dos impresoras 3D y material para imprimir las mascarillas», dado que «en este momento, es prioritario que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Murcia no se contagien ante la falta de medios, por lo que desde los mismos policías hemos pensado en crear nuestras propias mascarillas». También comentaron que van a imprimir viseras protectoras, puesto que «son mas económicas, se pueden homologar y nos protegen».

Por otro lado, desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en la Región reiteran que «faltan equipos de protección individual» y «las mascarillas que dan para prestar el servicio son tipo quirúrgicas y no FFP2 o FFP3 que consideramos que son las idóneas para el trato directo con los ciudadano». «Hemos insistido en que no se escatimen recursos económicos y no prime el presupuesto por encima de la salud de nuestros compañeros», apuntan desde el sindicato. La Jefatura afirma que hay stock de guantes y mascarillas suficientes.