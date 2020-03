La Comunidad habilita varios alojamientos que podrían servir de hospital

También la Comunidad Autónoma va a utilizar los hoteles de la Región para alojar al personal de la sanidad e incluso podría darles un uso hospitalario si fuese necesario, tal y como prevé la orden publicada este lunes en el BORM. La Consejería de Salud ha puesto este miércoles a disposición de los trabajadores sanitarios varios hoteles en los municipios de Murcia, Lorca, Yecla, San Pedro del Pinatar y Caravaca de la Cruz, informaron fuentes del Ejecutivo. Además, precisó en una instrucción que la orden de cierre dictada por el Gobierno central no impide a Murcia disponer de estos hoteles.

Para acceder a este servicio de hospedaje, que es gratuito, los sanitarios disponen de una solicitud que tendrán que cursar a través de la gerencia de su área de salud.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz tiene preparado para ceder a la Consejería el hotel El Llano, ubicado en una urbanización a las afueras del municipio. Cuenta con 50 habitaciones y puede funcionar también como hospital para enfermos menos graves, que deban estar en aislamiento.

En el municipio de Caravaca de la Cruz los sanitarios que por turnos largos, desplazamientos o trabajos con personas de riesgo no quieran regresar a sus casas podrán usar los Apartamentos Aixa. Se trata de un edificio turístico con 22 apartamentos, ubicado en la entrada a la ciudad. Su propietario, José de la Cruz López, explicó que en cuanto conoció la situación puso el edificio a disposición de las autoridades. « El pasado sábado técnicos de Sanidad vinieron a ver el edificio para comprobar si podía albergar al personal sanitario que por diferentes motivos prefiere no regresar a sus casas y unas horas más tarde me confirmaron que lo utilizarían en esta crisis sanitaria», señaló. Una vez limpio y preparado el edificio se ha entregado a los responsables del Hospital Comarcal del Noroeste, que asumirá el mantenimiento y la limpieza con sus propios medios.

En Murcia el Rincón de Pepe acogerá al personal sanitario aplicando «los protocolos más estrictos», según indicó el Grupo Orenes, que asumirá todos los gastos.