Celaá atrasa la Ebau y cabrea a Motas por no contar con él

La ubicación en el calendario de las nuevas fechas de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) ha encendido los ánimos en la Consejería de Universidades. Ayer, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades acordaron «junto con las Comunidades Autónomas», que las pruebas de acceso a la universidad se celebren entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria. Ese 'acuerdo' con las comunidades, como señala el Ministerio, es lo que ha molestado en Murcia, ya que en la reunión telemática de ayer estuvo presente la consejera de Educación, Esperanza Moreno, pero no el consejero de Universidades, Miguel Motas, cuyo departamento tiene las competencias para fijar las fechas de la Ebau en la Región.

Según ambas consejerías, en el punto del orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación no estaba establecer la horquilla temporal para celebrar la conocida también como Selectividad, que finalmente se ha aplazado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. «Dado que la decisión adoptada durante la reunión y que las competencias sobre la EBAU no recaen en Educación sino en su homólogo de Universidades, no podemos dar por válidas las fechas propuestas y así lo haremos saber al Gobierno central», adelantaba ayer el consejero en un comunicado.

En cuanto la consejera Moreno ha tenido constancia del cambio de fechas, señalan ambas consejerías, se puso en contacto con Motas para comunicárselo. El consejero remarca la «perplejidad» que siente, compartida por otros consejeros de Universidades de otras comunidades, «dado que no han sido convocados para participar en la reunión en la que se ha tratado dicho tema y consideran que la decisión puede no ser vinculante». Tiene previsto elevar una queja formal y llevar a cabo las «acciones pertinentes» para que esa decisión se tome en una reunión sectorial de Universidades en la que estén presentes todos los responsables.

Pruebas de evaluación externa

La Consejería de Educación, por su parte, decidió ayer no realizar las pruebas de evaluación externas que iban a llevarse a cabo este curso en los centros educativos de la Región de Murcia. Durante el próximo mes de mayo estaba previsto evaluar a todo el alumnado de tercero de Primaria y segundo de ESO. Del mismo modo, se preveía evaluar a una muestra significativa de los centros educativos que imparten sexto curso de Primaria y cuarto curso de ESO.