La Abogacía del Estado determina que la construcción no debe parar

La Abogacía del Estado ha determinado que el sector de la construcción no puede parar a causa de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según informa la patronal regional Frecom.

En su último informe sobre el impacto del estado de alerta sobre las obras que están ejecutándose, la organización que preside José Hernández explica que tras la orden del Gobierno regional de paralizar todas las actividades económicas no esenciales, que no cuenta con el respaldo del el Ejecutivo central, la patronal ha realizado una consulta a la Abogacía del Estado para saber cuáles son las normas que las empresas del sector están obligadas a cumplir.

La respuesta ha sido que «la construcción debe continuar, pues se ha considerado una actividad de bajo riesgo de contagio, además de afirmar que la finalidad de la declaración del estado de alarma no es la paralización total de la economía».

Frecom añade en su comunicado que el sector es el menos expuesto al riesgo de contagio de coronavirus y destaca que hasta ahora no se ha producido ningún caso de Covid-19, aunque vuelve a alertar de que la incertidumbre creada por la inseguridad jurídica pasará una costosa factura a las empresas, dado que se están paralizando obras por orden de las administraciones públicas y de los coordinadores de prevención de riesgos laborales.

"Se está demonizando al sector, como ya sucediera en la crisis de 2008, al no adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los empresarios de la construcción, dada la diversa casuística existente que no ha sido contemplada y el deber de continuar la actividad como consecuencia de la decisión del Gobierno de la Nación de no declarar el cese de la actividad, apoyada por la Abogacía del Estado", señala la patronal en un comunicado.

Frecom critica "la falta de previsión de la Administración nacional, regional y local" y se lamenta de que al no estar incluida la construcción entre los sectores obligados a parar por la normativa estatal establecida en el estado de alarma, las empresas no pueden acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como el resto de sectores que han cerrado.

En esta situación, la organización empresarial anima "a todos los empresarios a seguir cumpliendo las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria y a continuar desarrollando la actividad mientras que puedan cumplir con estas medidas".