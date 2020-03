La directora del Hogar de la Infancia de Cartagena, ingresada por coronavirus

La directora del Hogar de la Infancia de Cartagena, una institución regentada por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que acoge a niños tutelados por el Servicio de Protección de Menores de la Comunidad, fue ingresada hace unos días en el Hospital Santa Lucía al dar positivo por coronavirus.

La religiosa se sintió mal, acudió al centro hospitalario donde le hicieron una prueba que confirmó que estaba contagiada y posteriormente quedó ingresada. Además, otras dos hermanas llevan unos días en cuarentena, dentro de la zona de clausura de las instalaciones que tienen en la ciudad, para evitar posibles contagios entre el resto de personas que viven y trabajan en este centro. A los niños se les ha hecho la prueba del Covid-19 y, en el momento del cierre de esta edición, cuatro habían dado negativo y se esperaban los resultados de los otros tres. Ellos se encuentran bien y están siendo atendidos diariamente por una pediatra.

Cabe recordar que en el Hogar de la Infancia viven varios menores que están a cargo de la administración regional porque sus padres o familias no pueden hacerse cargo de ellos. Desde que se dictamina que los progenitores no están en condiciones de atender a sus hijos, la primera opción es buscar a alguien del entorno familiar que los cuide. Si no es posible, son acogidos en el Hogar.

El de Cartagena es un Centro de Primera Acogida y Media Estancia para menores en edades comprendidas entre 0 y 6 años en situación de desprotección.

El principal objetivo es la acogida y estudio de la situación socio-familiar del menor y proponer la alternativa de futuro más beneficiosa para el pequeño y en el menor tiempo posible. En el centro trabajan, además de la religiosas, varios profesionales de distintas disciplinas. También cuentan con varios voluntarios. En todo momento se busca dar un halo de normalidad a la vida de los niños. Hasta hace unos años, acudían a clase en el mismo centro, ya que se impartía allí formación de educación infantil, pero se decidió cerrar las aulas y que los pequeños acudieran a centros docentes cercanos con otros niños distintos a sus compañeros del Hogar. Además, la congregación cuenta con otras instalaciones en La Manga, donde se trasladan los niños cuando comienza el verano.



La 'abuela del soterramiento',

en la UCI de la Arrixaca

Ana Jiménez, coonocida popularmente como la 'abuela del soterramiento' de Murcia está librando otra batalla, esta vez por la vida, en la UCI de la Arrixaca después de dar positivo por coronavirus. «Sigue grave, pero la ayuda para respirar le está funcionando», explicó un portavoz de la plataforma, quien añadió que «todos esperamos el milagro, y las oraciones y la energía positiva de todos está llegando a ella y sus hijos, junto con esas ganas de vivir que Ana tiene».