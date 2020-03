DANA en los tiempos del virus

Una DANA rebelde que en el último momento aumentó su inestabilidad y dejó atrás todos los escenarios meteorológicos que se preveían para estos días. Las fuertes lluvias que ayer anegaron la Región tuvieron consecuencias para unas zonas más que para otras, pero esa zona siempre castigada volvió a ser Los Alcázares. Pocas horas antes de que una nueva tromba de agua inundara la localidad, la quinta en siete meses, el alcalde del municipio, Mario Cervera, se dirigía a los vecinos a través de un vídeo para pedirles tranquilidad y avisarles de que no estaba previsto para el lunes y el martes «una nueva DANA en el municipio». El regidor advertía que de que tampoco iba a llover «100 litros en Los Alcázares». Los avisos y partes meteorológicos que manejaban los servicios de Emergencia y el ayuntamiento alcazareño, elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología, no dibujaban ni mucho menos una nueva depresión aislada en niveles altos (DANA) que provocara una riada en Los Alcázares. Todo falló en el último momento, y el momento actual, con un estado de confinamiento por la crisis sanitaria por coronavirus, no ayudó mucho a los vecinos de la localidad.

Los modelos meteorológicos que la Agencia Estatal de Meteorología tenía en sus manos el lunes por la tarde no reflejaban unas lluvias tan intensas ni unas cantidades de precipitaciones acumuladas tan altas en la comarca del Campo de Cartagena, pero sí reconoció la institución ayer a esta redacción que se podían haber emitido antes los avisos amarillos por acumulación de lluvia en doce horas de hasta 60 litros por metro cuadrado en el sureste de la Región. Esto hubiera permitido tener más tiempo de respuesta por parte de los servicios de Emergencias. «Los modelos no daban estas cantidades de precipitaciones, mostraban una cantidad acumulada de 40 o 60 litros/m2 en el peor de los casos y al final estas previsiones se han quedado en la mitad de lo que realmente ha ocurrido», señala Juan Esteban Palenzuela, delegado de la Aemet en la Región de Murcia.

La Aemet lanzó un nuevo aviso amarillo a las 3.49 horas de la madrugada del martes en el que ya especificaban que, contando con los nuevos modelos actualizados que «reflejaban de forma más realista lo que podía ocurrir», se podían acumular en 12 horas hasta 60 litros/m2 en el campo de Cartagena, Mazarrón y en la Vega del Segura. Ese aviso de acumulación de lluvias que se emitió ya de madrugada es el que, en opinión de Palenzuela y analizando la situación de ayer, se tuvo que haber emitido el lunes por la noche: «Quizá se podían haber emitido antes, pero los modelos no reflejaban tanta lluvia acumulada».

En total, los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura registraron acumulaciones de entre 90 y 100 litros en doce horas en municipios como Torre Pacheco, Cartagena o Los Alcázares, mientras que los de la Aemet señalan una descarga de agua de hasta 120 litros en Cartagena. La Aemet, tras elevar el aviso naranja a primera hora de la mañana, preveía hasta las seis de la tarde de ayer acumulaciones de 140 litros en el Campo de Cartagena. Además, la Aemet emitía ayer un aviso de nivel naranja por fenómenos costeros causado por viento del este y nordeste que provocaron olas de cuatro metros en el litoral de toda la Región, así como rachas de viento de hasta 70 km/h en Cartagena y Mazarrón.

Precisamente en la ciudad de Cartagena se llegaron a acumular las mayores precipitaciones registradas ayer en España, con picos de hasta 170 litros en 24 horas y con una rambla de Benipila desaguando 20 metros cúbicos por segundo, llegando prácticamente al 100% de la capacidad del caudal. Dos personas tuvieron que ser rescatadas ayer en la Algameca Chica de su vehículo debido a la subida del nivel de la rambla de Benipila y las fuertes lluvias provocaron la caída de un trozo de la Muralla de Carlos III.

En Murcia, el corte de avenidas y de calles tanto en la ciudad como en las pedanías fue incesante a lo largo de toda la mañana de ayer, debido a que las ramblas, sobre todo de las localidades al sur de la ciudad, estaban cargadas de agua. Entre 70 y 100 litros se llegaron a acumular en algunos puntos del municipio, provocando las lluvias caídas de ramas y arbolado.



Plan de evacuación libre de virus

En total, hasta 19 carreteras de la Región de Murcia estuvieron cortadas ayer por la lluvia y 13 de ellas con cierres totales. Unas horas antes de pasar a aviso naranja por fuertes precipitaciones, el Plan Innumur contra inundaciones de la comunidad se activó en su fase 1, aunque hasta ayer no fue necesario evacuar a ningún vecino de su hogar. En el marco del estado de alarma y con confinamiento de toda la población, el Gobierno regional estudiaba ayer posibles centros donde poder acoger a personas evacuadas de sus casas por las inundaciones y que a su vez el recinto fuera compatible con las medidas de seguridad impuestas.



Vuelta a la desgracia

«Estamos desesperados ya, no podemos salir de casa, pero ver desde la ventana que pasa esto otra vez es un dolor muy grande», señalaba ayer una vecina de Los Alcázares, cuyos vecinos tuvieron que ver cómo de nuevo se colocaban medidas de contención como grandes sacos de tierra y se limpiaban los sumideros y rejillas. Así como, ya de madrugada, los servicios de Emergencias alertaban a la población de las intensas lluvias y pedían a los habitantes de las urbanizaciones próximas a la rambla del Albujón que permanecieran en la parte alta de sus viviendas ante la crecida del caudal. La rambla había tenido su punto crítico a la altura de Pozo Estrecho, donde llegó a ocupar el 80% del caudal.

En San Javier la escena era la misma, con coches arrastrados por el agua y caída de arbolado en el municipio. Las lluvias obligaron de nuevo a cortar calles y avenidas del municipio.