Coronavirus en Murcia: Los vendedores de plazas de abastos tendrán que declarar su buen estado de salud

La Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública del Ayuntamiento de Murcia ha redoblado esfuerzos estos días para garantizar que se cumplen las medidas higiénico - sanitarias en las ochos plazas de abastos municipales (Verónicas, Saavedra Fajardo, El Carmen, Cabezo de Torres, Vistabella, Espinardo y San Andrés). Para el control de aforo, los mercados municipales están reduciendo los accesos, de tal modo que, con carácter general, solo se contempla uno por plaza de abastos, a excepción del Mercado de Verónicas que mantiene abiertas dos puertas (calles Plano de San Francisco y Arco de Verónicas).



Los vendedores y el resto de personal que desarrolla su trabajo en las plazas de abastos deben seguir una serie de medidas como son:



- Declaración responsable sobre su salud. Antes de incorporarse al puesto de trabajo, en una ubicación situada en la entrada de la plaza de abastos, todos los trabajadores tienen obligación de presentar una declaración responsable sobre su propia salud: ausencia de síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor de garganta. Declaración de haberse controlado la temperatura al final del día anterior y al inicio del día y esta es menor de 37ºC o control in situ de la temperatura con termómetro láser. Declaración de no ser contacto o probable contacto de un caso conocido.



- Suministro de proveedores. Se hace un control por observación de la ausencia de síntomas. Habilitación de una única puerta de entrada de materias primas.



- Control de inspectores. Control por observación realizado por los inspectores de las plazas de abastos sobre los trabajadores que presenten síntomas respiratorios. Cualquier síntoma de los descritos, por leve que sea, será motivo de promover la retirada de la atención al público.



- Distanciamiento social. Obligación de no superar la capacidad dentro de cada puesto y promover que coincidan el número mínimo de trabajadores y como máximo un solo vendedor por cada 1-1,5 metros lineales de venta. También se recomienda colocar balizamiento a 20 cm en puestos que dispongan de expositor de alimentos (carnes, salazones, etc.) y de 50 cm en el resto (frutas, hortalizas, pescados, etc).

Ubicación de marcas de 1 metro de distancia para establecer el orden de la cola de personas en espera para comprar. También se pide reducir el aforo global de la plaza de abastos de forma que permita a los compradores mantener una distancia de 1-1,5 metros entre ellos. El cálculo debe realizarse de forma que cada persona ocupa unos 4 metros cuadrados de espacio libre de la plaza de abastos. Y se debe realizar control del aforo en las puertas de las plazas.

- Higiene personal. Higiene de manos frecuente con jabón y toallas de papel (según protocolo de lavado de manos provisto en cartel). Higiene de manos en el puesto con uso de guantes y comprobar el cambio frecuente. Disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada puesto, pañuelos de papel y papeleras para desecharlas. Uso obligatorio de ropa exclusiva para el trabajo. Uso de mascarilla por todos los trabajadores.



La Concejalía de Mercados también establece medidas para los consumidores:



- Información clara mediante cartelería en lugar visible.

- Se colocarán geles hidroalcohólicos cada 15 metros lineales para uso del público.

- Estará prohibido el autoservicio.



El Ayuntamiento de Murcia recomienda que las plazas de abastos y mercados municipales promuevan el servicio a domicilio mediante venta telefónica u online, el pago electrónico y desinfectar los datafonos, informar a todo el personal sobre el protocolo a aplicar y reforzar la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies que sean tocadas por muchas personas (puertas, interruptores, pasamanos de escaleras, ascensores, etc).