Coronavirus en Murcia: El PP se queda solo ante la "deslealtad" de Miras con el Gobierno central

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ordenó, sin el consenso previo de la autoridad competente, el Ministerio de Sanidad, el cese de todas aquellas actividades que no sean esenciales para el abastecimiento o la supervivencia. De esta manera, exigió que esta orden «sea ejecutada por la autoridad competente o, en su caso, ratificada para que la Comunidad pueda ejecutarla».

El líder socialista, Diego Conesa, respondió ayer que «ahora toca unidad, y no generar confusión en la ciudadanía, y mucho menos, en los trabajadores y las empresas que están haciendo un gran esfuerzo para cubrir las necesidades de las personas en nuestra Región y nuestro país».

La medida, que no será ejecutada sin que la asuma el Gobierno central, es defendida por otros partidos como Ciudadanos. No obstante, el diputado en la Asamblea Regional, Juan José Molina, considera que «será la unidad de acción del conjunto de España y su actuación coordinada junto a las comunidades la que vencerá al virus». Su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, no cree que haya que cerrar comunidades autónomas, pero sí que el Gobierno tiene que asegurar «que el confinamiento se cumple».

El presidente de Vox regional, José Ángel Antelo, sostiene que es necesario «que las administraciones se coordinen y no entren en guerras políticas que pongan en peligro la salud de los españoles». Por este motivo, cree que «hay que adoptar medidas que obedezcan a un plan nacional».

Unidas Podemos subraya que tanto Miras como el propio Iglesias defienden el cese de toda actividad no esencial, «pero el presidente de Murcia lo hace desde la deslealtad», afirmó ayer María Marín, portavoz regional.