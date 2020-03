Cambian la confección de trajes de carnaval por batas de hospital

Durante estos días los gestos de solidaridad se suceden a lo largo del país y en Águilas no iban a ser menos. Los carnavaleros también se han lanzado a colaborar con la confección de mascarillas y batas.

Quienes fueron Don Carnal, Salvador Hernández y Alfredo Moreno, diseñadores de las peñas del carnaval, han comenzado a confeccionar mascarillas y batas para los distintos centros hospitalarios y organismos, confección que se está realizando en los domicilios particulares de los diseñadores con el personal de sus talleres y con numerosos aguileños que han acudido a la llamada de voluntariado para este fin.

Una iniciativa que comienza desde distintos organismos que piden ayuda a los diseñadores de carnaval, a Alfredo Moreno le llego la petición desde Caritas y aseguró con voz entrecortada que «con mucha complicación que tenga otros trabajos, el trabajo más importante que voy a realizar en mi vida, seguramente va a ser estas mascarillas, porque solo el hecho que esa mascarilla pueda salvar la vida a alguien o evitar que alguien se infecte es mucho más impórtate que un trabajo de carnaval».

A Salvi Hernández fue más bien una inspiración tras mantener una conversación con una amiga que trabajaba en el hospital Rafael Méndez, quien le contaba que le faltaba material de protección. Salvador Hernández explicó que «si con tus manos puedes ayudar a que otras personas no solo que no se ponga malas, sino que no contagien y los que están cuidando de vosotros que tengan protección», quien añadía que «el trabajo de carnaval es muy bonito, pero ahora estamos hablando de salud, los que tenemos más infraestructura y podemos ayudar hay que hacerlo».

Ambos diseñadores coincidían que es el trabajo más importante de sus vidas.

El problema que surge con el material que es escaso, en esta fase ha entrado Hosteaguilas, las Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas, que ha comenzado una campaña de donación de material TNT (tejido no tejido), del cual está confeccionado algunos manteles de los restaurantes y que están donando los propios establecimientos, una campaña que Hosteaguilas está coordinado su donación para hacerlo llegar a los talleres de Alfredo y Salvi, ahora divididos en los distintos domicilios.

El material textil se puede donar poniéndose en contacto con la gerencia de Hosteaguilas en el teléfono 627744390.

Los establecimientos hosteleros están donando su material en stock, pero a pesar de la situación económica por la que está atravesando la hostelería, totalmente cerrada «están realizando pedidos a los proveedores, para que esos manteles los entregue a Hosteaguilas, para que Alfredo y Salva los convierta en mascarillas y batas para el hospital» explicó Vicente Sánchez, Presidente de Hosteaguilas.