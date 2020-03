Miras reta a Sánchez y le pide cerrar todas las empresas que no sean esenciales

Hasta 89 sanitarios han resultado contagiados por coronavirus en la Región y se encuentran aislados.

El cierre de todas las actividades no esenciales. Ese es el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Gobierno Extraordinario en la mañana de este domingo y que el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha trasladado más tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle su aprobación.

"Es el momento de dar un nuevo paso en el estado de alarma, que resulta más que valiente, prudente y necesario. El Consejo de Gobierno ha decidido ordenar el cese de todas aquellas actividades que no sean esenciales para la subsistencia. No afectará a transportes de mercancías, supermercados, farmacias, industrias agroalimentarias y energéticas, gasolineras, bancos, Correos, medios de comunicación y la actividad del sector primario".

Según ha explicado, la respuesta de Pedro Sánchez "ha sido negativa". Además, ha indicado que tiene el apoyo de la Consejería de Salud de la Región de Murcia y pide a Sánchez que dé el paso ya, porque está convencido de que tendrá que darlo en unos días a la vista del avance del coronavirus.

Por otro lado, ha explicado que es momento de "apoyarnos al margen de cualquier idea política". Pero ha exigido una colaboración muy activa. "Desde el inicio de esta crisis he asegurado que no me temblaría el pulso para llegar a donde fuera necesario para proteger a la ciudadanía".

"Las características y consecuencias de este virus provocan que la situación se modifique a cada hora que pasa. Y nos obliga a tomar medidas más restrictivas. Iré tan lejos como me pidan los ciudadanos", ha añadido.

Además, Fernando López Miras ha hecho un llamamiento a los murcianos pidiendo que decidan si están del lado "de la vida o de la muerte" y ha exigido que se mantengan en sus casas.

Por otro lado, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha explicado que en la Región de Murcia ya son 89 los sanitarios aislados haber dado positivo en coronavirus. Mientras que la cifra de fallecidos se eleva a tres y la de contagiados a 345.

"Necesitamos la llegada de los test rápidos"

López Miras ha afirmado que se han recogido más de 500 muestras de casos sospechosos, "que no se pueden analizar hasta que no lleguen los test", por lo que ha solicitado 8.000 kits y otros 40.000 de diagnóstico rápido.

Por otro lado, ha anunciado que, para evitar el contacto de personas, "a partir de mañana todos los hoteles de la Región de Murcia quedarán a disposición del Gobierno regional y podrán ser utilizados para sanitarios y para pacientes si llegara el caso".

"Con el objetivo de facilitar las cosas a los pacientes que hacen uso de la receta electrónica, se ha renovado para seis meses, evitando desplazamientos innecesarios", ha añadido.

Finalmente, ha querido transmitir el pésame a las familias de los dos primeros fallecidos por coronavirus en la Región y apoyo a los afectados