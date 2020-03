Dando la cara

Muchos profesionales se exponen cada día al coronavirus para curar a los enfermos o para garantizar los suministros básicos a la sociedad. Sanitarios, polícías o trabajadores sociales, entre otros, explican su día a día en tiempos de cuarentena, los cambios en sus rutinas, la presión y el comportamiento ciudadano que observan. Todo sumido bajo la sombra del temor ante una amenaza invisible que en solo unas jornadas ha dado un vuelco a nuestra forma de vida.

Alberto Zomeño, sargento de la Policía Local de Mazarrón



«Vamos con mucha dificultad, también porque la situación fluctúa a cada momento», comenta el policía, cuyo Cuerpo trabaja mano a mano con la Guardia Civil en cada dispositivo que haya que poner en marcha. Considera que tenemos que entender todos» la importancia de confinarse, y lamenta que «hay a quien le cuesta terminar de entenderlo».

Su experiencia estos días le dice que muchos vecinos «no se lo están tomando en serio» y que «hay más personas de las que debería» en la vía pública. «Incluso en el contexto de la justificación», apunta. Aunque los agentes tratan de dialogar con las personas y explicarles por qué no han de estar en la calle, «en algunos casos no te queda más remedio que sancionar», indica el sargento, que se ve con la dificultad de trabajar en un «municipio turístico, con muchos extranjeros. De ahí que, con el estado de alarma vigente, «quitas alguna piedra y te aparecen dos nuevas».

Lo explica Elena López, trabajadora en Hogar Sí (antes Fundación RAIS), entidad que lucha contra la exclusión social de las personas sin hogar. López incide en que «las personas que están en el albergue pasan el día en la calle, porque no hay ningún espacio donde puedan estar. Y presentan un perfil bastante vulnerable, porque la mayoría tiene bastantes patologías». En una organización en la que «somos todos trabajadores, no hay voluntarios», López afirma que están «bien», aunque «es difícil, porque tenemos que estar calmando un poco los ánimos.

Raúl Martínez, trabajador en una gasolinera de Molina de Segura

Tomando todas las precauciones y recomendaciones que sean posibles, los empleados que trabajan en las gasolineras de la Región están viendo estos días cómo «hay menos clientes, pero los que vienen acaban llenando el depósito del coche». Raúl Martínez, empleado de una gasolinera en Molina de Segura, señala que de momento la situación «se lleva como se puede», mientras que trabaja de cara al público con las medidas y recomendaciones que se le ha dado.

«La empresa me facilita guantes, mascarillas y gafas de protección mientras echo gasolina a los clientes o estoy en la caja cobrando algunos productos». «De vez en cuando tenemos que poner a una persona en la puerta del 'súper' para que no se supere el aforo de personas». Para este trabajador, la mayoría de clientes se está mentalizando del problema que hay, aunque otros «solo vienen a la gasolinera a comprar tonterías, no productos de primera necesidad». Aun así, no entiende cómo muchas personas acuden a la gasolinera solo para pedir que le llenen el depósito: «No se puede salir de casa, no sé a dónde quieren ir. Será por el miedo...», afirma. Lo que sí se nota, afirma, es la bajada del precio del petróleo de estos días.

"El confinamiento nos ha convertido en un establecimiento de ocio"

Juan Antonio Espín, propietario de Comestibles Espín

El servicio de las tiendas de alimentación es indispensable mientras dure el estado de alarma. Comestibles Espín, un negocio familiar situado en la calle Sánchez Madrigal, está abriendo estos días como lo lleva haciendo los últimos 25 años. «Las ventas han subido, sobre todo en productos de limpieza como la lejía, rollos de cocina, servilletas de papel, alcohol... ¡y papel higiénico!», explica Juan Antonio Espín, el propietario. «Los bienes de primera necesidad siempre se van a vender y, si tenemos en cuenta que ahora con el confinamiento nos hemos convertido en un establecimiento de ocio, normal que vaya bien». Sin embargo, Juan Antonio apunta a que la gente no está haciendo la picaresca de comprar por la mañana y volver por allí por la tarde a por otra cosa.