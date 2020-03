Cuarentena en forma

La sarcopenia, pérdida de masa y fuerza muscular, acecha a los que hasta ahora hacían ejercicio con regularidad.

Los murcianos llevan una semana en casa sin salir y todo parece indicar que no se ha llegado ni a la mitad de la cuarentena. El coronavirus ha atacado de lleno a la 'operación bikini', que suele empezar en estas fechas, y el reto de lucir palmito este verano en la playa empieza a darse por perdido este 2020. La situación se complica porque, a diferencia de otros países europeos, las salidas para hacer deporte están totalmente prohibidas. El estado de alarma no entiende de hábitos saludables y mucho menos de postureo. A pesar de todo, no son pocos los entrenadores personales de la Región que se han propuesto dar la batalla al Covid-19 gracias a la tecnología y las redes sociales. Uno de ellos es Antonio Martínez Alonso, más conocido como Toni Alonso.

Si no puedes ir al gimnasio, que el gimnasio vaya a tu casa. Esa es la filosofía que ha llevado a Toni a coger una cámara de vídeo y a grabarse en su sala de entrenamiento, extrañamente vacía, para después colgar sus clases en su recién estrenado canal de Youtube. «No podemos abandonar los buenos hábitos como hacer ejercicio tres o cuatro veces por semana, si nos abocamos al sofá, estamos perdidos», comenta consciente de que el sedentarismo empuja a las personas a entrar en una espiral de apatía. «Incluso, el cuerpo te pide comer porquerías», añade.

Uno de los peligros que tiene el confinamiento para una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio es la sarcopenia, la pérdida progresiva de fuerza y masa muscular. «Se nota en la primera semana y a los quince días es brutal», explica Toni. Esto es lo que le podría ocurrir a las 170 personas –entre grupos y entrenamientos personales–, que solían acudir a las clases de este centro de entrenamiento mientras no se levante el confinamiento. Para evitarlo, y aprovechando que está de moda, Toni Alonso se puso a teletrabajar.

Las clásicas flexiones se pueden hacer sin necesidad de salir de casa. FOTO: Israel Sánchez

«Yo soy el primero al que le interesa que mis clientes tengan buenos hábitos, solo así, cuando termine la cuarentena, volverán a entrenar», afirma. De paso, también aporta su granito de arena a todos aquellos murcianos que ven con desesperación cómo los días pasan y pasan encerrados en su casa. «El deporte amuebla la mente y tener actitud es muy importante para ser feliz», afirma con convencimiento.



Tu entrenador online

Antes de nada, Toni Alonso aclara que él normalmente no recomienda las clases online en una situación normal, que no es, ni de lejos, la que está viviendo el mundo desde que el coronavirus hizo acto de presencia. «Primero se debe hacer un estudio exhaustivo de cada persona: cuánto pesa, su índice de masa corporal inicial, si tiene alguna lesión previa por la que no debe recibir impactos o si sufre alguna enfermedad. También interesa saber qué es lo que está buscando con el ejercicio. ¿Quiere perder peso, estilizarse, ganar músculo?», son algunas de las cuestiones que le asaltan antes de comenzar a entrenar a alguien que no conoce.

Pero como hay que adaptarse a los nuevos tiempos, Toni Alonso ha preparado una serie de ejercicios aptos para todo el mundo, ninguno especialmente duro aunque, por seguridad, da consejos y varias opciones cada vez que explica cómo hacer un ejercicio. «También es importante el sentido común, si me molesta un movimiento, no lo hago; si no puedo recibir impactos, los evito», aclara el entrenador.

Tras unos minutos de calentamiento, comienza el grueso de la clase. «Encerrados y sin poder salir de casa, creo que es muy importante el ejercicio metabólico para subir la frecuencia cardíaca en breves períodos de tiempo, así se tonifica la musculatura», explica. También añade en sus clases ejercicios de fuerza que «ayudan a mantener un organismo sano». Thruster, burpees, flexiones, sentadillas, zancadas, planchas... todo tipo de ejercicios poliarticulares que reclutan el mayor número posible de músculos. Se recomienda tener una botella de agua cerca. No hay excusas si no se tienen pesos en casa: «Usa una mochila con libros, maletas con ropa... cualquier elemento que tengas a mano».

Este madrileño afincado en Murcia no está solo en este reto de poner en forma a los murcianos mientras dure el confinamiento. En su centro de entrenamiento también trabaja el fisioterapeuta Gonzalo Gea Carrasco, que ofrece sus vídeos de estiramientos una vez terminada la clase.

Personal cualificado

Como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Toni Alonso recuerda la importancia de no ponerse en manos de personal no cualificado, tal y como recuerda estos días el COLEF, su colegio profesional. «A lo mejor mis vídeos no son tan chulos como los de algunos 'youtubers', pero yo cuento con la preparación necesaria y, además, preocupo por la salud.