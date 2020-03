Villegas: "Llegará un momento en que se colapsen las UCIs, pero es pronto para decir cuándo"

"Cada vez que una unidad familiar rompe la cuarentena alarga la situación y obliga a la población a seguir confinada, compromete el sistema sanitario y, lamentablemente, costará vidas", afirma Villegas.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha querido comenzar su habitual comparecencia de prensa para informar de los últimos datos difundidos sobre la expansión del coronavirus en la Región de Murcia trasladando las condolencias de todo el equipo de gobierno a los familiares y allegados de la primera víctima de la enfermedad en nuestra comunidad, un vecino de Jumilla de 70 años de edad que estaba ingresado en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla por patologías previas.

Ha precisado al respecto de este primer fallecido que no llegó a ingresar en ninguna UCI, y que llevaba ya bastante tiempo en el hospital, y al presentar complicaciones se le hizo un test que resultó dar positivo, por lo que es "evidente que ha habido contagio intrahospitalario" y se ha puesto en aislamiento a personal sanitario que había tenido contacto estrecho con el paciente. Además, Villegas se ha mostrado duro y contundente al afirmar que "cada vez que una unidad familiar rompe la cuarentena alarga la situación y obliga a la población a seguir confinada, compromete el sistema sanitario y, lamentablemente, costará vidas", por lo que recalca a la población que debe "restringir las visitas" cuando no sea estrictamente necesario por motivos de dependencia.

Asimismo ha mostrado su consternación ante la duplicación en tan solo 24 horas del número de personas ingresadas en Cuidados Intensivos, que ha pasado de 6 a 14, lo que "debe empezar a preocuparnos seriamente" ya que afirma que "llegará el día que se saturen las UCIs y es probable que nos sobrepase esta situación", aunque precisa que es difícil decir cuándo. "Nos quedan dos semanas durísimas, la semana que viene va a ser dura pero la siguiente aún más", ha afirmado el consejero. Por ello recuerda que desde el SMS se han dictado instrucciones para facilitar la instalación provisional del teletrabajo y la flexibilización de horarios y que el gobierno regional, encabezado por López Miras, va a pedir al central el "cierre absoluto de toda actividad", exceptuando aquellas de primera necesidad, porque lo consideran "imprescindible para parar la pandemia". "Hay que parar la construcción, los jardineros, todos los oficios: deben parar, lo puedo decir más alto pero no más claro", ha precisado Villegas.

Los datos difundidos anoche a las 21.00 horas desde Salud mostraban que los casos han seguido aumentando en las últimas horas en la Región hasta los 240 pacientes confirmados, 179 de ellos en aislamiento domiciliario y 61 ingresados en el hospital. Hasta el momento sólo una paciente se ha curado de la enfermedad en Murcia y ya han sido analizadas más de 2.100 muestras de coronavirus. Con respecto al desabastecimiento de material de protección individual o EPI para sanitarios, precisa el consejero de Salud que desde enero la Comunidad ha realizado varios pedidos, pero que "se están negando" debido a que la falta de material es un problema a nivel "global".

Recalca que se están organizando centros especiales al lado de los hospitales, tanto para realizar un seguimiento estricto de aquellos pacientes que lo precisen como para los sanitarios que deseen permanecer allí y no volver a su domicilio para evitar exponer a posibles contagios a sus familiares. Sobre la llegada de los test que permitirían realizar pruebas masivas a la población para conocer mejor la expansión del virus, afirma Villegas que "hoy mismo" se ha puesto en contacto con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, con respecto a este tema, y que cree que "hoy o mañana" llegará el material.



Expansión del coronavirus y estado de alarma

Preguntado sobre la expansión de la enfermedad en nuestro territorio, Villegas ha remarcado que Murcia y Cartagena "son las áreas más afectadas porque obviamente tienen más población" y que el problema de esta pandemia es lo poco que se conoce sobre esta enfermedad todavía, por lo que ha querido recalcar que aún no se sabe con "certeza que una persona que esté a un metro y medio no pueda contagiar a otra".

Sobre el uso de mascarillas y guantes por la población que pasea por la calle, el consejero se ha mostrado duro y contundente al afirmar que le parece "una pasada" que una persona pueda pasear por la calle con mascarilla "porque hay falta de abastecimiento para los sanitarios y además, no deberíamos estar paseando por la calle". Sobre el uso de los guantes, afirma que su utilidad es comprometida en algunos casos ya que "el problema no es tocar algo porque los gérmenes no se absorben por la piel, el problema es tocarnos luego las mucosas porque si nos llevamos luego los guantes a la cara nos vamos a contagiar. Es bueno llevarlos en el supermercado para no tocar ningún alimento pero no por la calle".

55 sanitarios afectados

Entre los 240 pacientes confirmados de coronavirus hay 55 sanitarios murcianos y otros 150 están en cuarentena al haber mantenido contacto directo con personas infectadas, aunque se encuentran asintomáticos, según fuentes sanitarias. De los sanitarios contagiados varios son miembros del equipo directivo del Hospital del Noroeste, por lo que se encuentran en aislamiento domiciliario.

Villegas ha precisado hoy a las preguntas de los periodistas de que en ningún caso se va a contratar a personal sanitario jubilado para ejercer en un hospital, debido a que por su edad son personas de riesgo, "aunque pueden ayudar en el teletrabajo y el seguimiento de pacientes".

El Gobierno murciano ya tiene localizadas las zonas en las que se levantarán varios hospitales de campaña si la pandemia de coronavirus sigue multiplicando las cifras de contagios en la Región y se llegara a una situación similar a la de la Comunidad de Madrid. El propio presidente regional, Fernando López Miras, dijo ayer en su comparecencia junto al consejero de Salud, Manuel Villegas, y tras mantener una videconferencia con los 45 alcaldes de la Región, que "tenemos todos los escenarios previstos y también la construcción de hospitales de campaña y las localizaciones donde se levantarán".