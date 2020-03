Noelia Arroyo guarda cuarentena porque un miembro de su equipo ha dado positivo en coronavirus

La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se encuentra en cuarentena, después de que una persona de su equipo haya dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus.

La encargada de anunciarlo ha sido Ana Belén Castejón, Alcaldesa de Cartagena durante una comparecencia para hablar de los cambios que se producen en los presupuestos municipales por la crisis sanitaria.

LA OPINIÓN ha tenido ocasión de hablar con la propia Arroyo que explicaba que "me encuentro bien y no tengo ningún síntoma. Desde que tuve conocimiento del positivo de una persona de mi equipo, he seguido la recomendaciones de Sanidad. Así se protege la salud de los demás y se salvan vidas".

La vicealcadesa ya lleva una semana en cuarentena y está realizando todas las actividades propias de su cargo y las sobrevenidas por la crisis del coronavirus, de manera telemática. Arroyo ha pedido que cualquier persona que este en su situación, que se quede en casa