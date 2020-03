Ruth Lorenzo canta para sus vecinos desde el balcón en plena cuarentena

En tiempos de confinamiento por el coronavirus, los balcones y las ventanas de los hogares se han convertido en una buena opción para tener contacto con otras personas y contar con otra vía de entretenimiento. Así lo entiende la murciana Ruth Lorenzo, que ha emocionado a sus vecinos con un concierto improvisado desde el exterior de su piso en Barcelona.



Micrófono en mano y apoyada en su balcón, la cantante ha interpretado un par de temas, entre ellos su eurovisiva canción 'Dancing in the rain'. El vídeo de su pequeño concierto circula por las redes sociales y ha sido aplaudido por cientos de usuarios, que agradecen estas iniciativas en plena cuarentena.



"Hoy he salido al balcón porque tenía la necesidad de cantar. Juntos saldremos de esto, unidos somos más fuertes y volveremos por todo lo alto", ha escrito en Twitter Ruth Lorenzo.