Murcia suspende los plazos para pagar impuestos y las notificaciones

Los contribuyentes murcianos no tienen que estar preocupados estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus por el pago de impuestos y tasas al Ayuntamiento de Murcia, ya que éste ha decidido suspender los plazos de pago para que no venzan mientras que se mantiene esta situación excepcional causada por la crisis sanitaria. Esta decisión da un poco más de margen a los murcianos, quienes dispondrán de más tiempo para poder ir a sus entidades bancarias a hacer el abono una vez que la situación se normalice.

El concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Eduardo Martínez Oliva, explica que «los tributos no se pueden suspender si no hay un cambio en la normativa de carácter general», una modificación con la que se podrían establecer moratorias en el pago de impuestos y tasas y prolongaciones, pero lo que sí puede hacer la Administración local es suspender los plazos para que no venzan.

Además, el Consistorio murciano ha decidido suspender las notificaciones que se envían directamente al domicilio de los contribuyentes «mientras que se mantenga la situación de alarma».

Actualmente se encuentra al cobro el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más conocido como el sello del coche. Precisamente, el Ayuntamiento tiene contabilizados 292.883 recibos del sello del coche en el ejercicio. En este caso, el periodo voluntario de pago de las cuotas es del 5 de marzo al 5 de mayo, aunque vence antes si está domiciliado.

La Agencia Municipal Tributaria (AMT) ofrece la posibilidad de domiciliar el pago del sello del coche en un plazo (que se carga en la cuenta el 20 de abril) o en dos plazos (que son cargados el 23 de marzo y el 20 de abril). En el calendario de tributos tras el impuesto de vehículos llega el IBI, que comenzará a cobrarse a partir de mayo.

Martínez Oliva explica que en estos días los servicios de Intervención y Contabilidad están funcionando con teletrabajo y otros con el personal imprescindible. Además, aprovecha para agradecer «la inmensa labor» que está desarrollando la Policía Local, también de su competencia, quienes están vigilando que se cumple el confinamiento.