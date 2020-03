Coronavirus en Murcia: Las pruebas se harán a partir de ahora solo a los casos más graves

Las medidas puestas en marcha para frenar la expansión del coronavirus no se notarán hasta que pase una semana más: "Lo peor está por llegar".

Ya son 103 personas las que han dado positivo en coronavirus en la Región de Murcia. De ellos, 82 se encuentran en aislamiento domiciliario y 15 ingresados en el hospital. Además, ya son tres los que permanecen en la UCI debido a que su estado es más grave. Ya se han llevado acabo más de 1.500 pruebas para detectar el virus y un centenar de médicos se encuentran en cuarentena.

Desde el Gobierno regional avisan a la población de que la situación "seguirá emperorando", ya que las medidas de contención del virus Covid-19 no tienen impacto hasta una semana o diez días después de establecerlas. "Me gustaría que la pendiente de casos no sea tan brusca como en otras comunidades, pero van a haber más casos. Lo peor está por llegar", ha lamentado Villegas.

A partir de ahora, la prueba PCR para detectar el coronavirus solo se hará en casos más graves, es decir, los hospitalarios, por lo que las personas que presenten síntomas leves y se encuentren en zonas de riesgo bajo serán contabilizadas como "casos posibles", ha adelantado el responsable de Salud.

Las tres personas que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos son casos importados, de fuera de la Región, y se trata de población de riesgo. Sobre la posibilidad de pedir a las personas que sean dadas de alta que mantengan una cuarentena de quince días más, el consejero Manuel Villegas ha dicho que, como hasta ahora, seguirán las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. "No hay evidencias para pedir cuarentena a las altas", ha sentenciado. No obstante, ha reconocido que sí que hay personas asintomáticas que sí dan positivo en coronavirus.

Desde la Comunidad insisten en que la recomendación para la población es la misma, confinamiento en los hogares. "Entre todos ganaremos esta guerra", ha dicho el consejero, que ha hecho de nuevo un llamamiento a la "corresponsabilidad" y a "extremar las medidas de higiene". "Necesitamos disciplina social".

Pese a todo, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad porque la Región se encuentra en el escenario "previsto". A aquellas personas que llamen al 112 se les preguntará si el motivo de su llamada es por síntomas del coronavirus. En caso afirmativo, el médico de atención primaria se pondrá en contacto con el solicitante en un plazo máximo de 24 horas. Mientras tanto, el paciente debe quedar recluido en su domicilio y seguir las instrucciones que le marque su médico de cabecera, que a partir de entonces le hará un seguimiento individual.

El número específico para atender llamadas sobre el coronavirus da respuesta a 4.000 personas diariamente.



Abastecimiento

Ante el desabastecimiento que ya sufren algunos hospitales de la Región de Murcia, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado que este mismo martes, llegarán mascarillas y otros recursos a los centros hospitalarios murcianos, tal y como se han comprometido desde el Ministerio de Sanidad.

Dese la Comunidad se ha pedido al Gobierno central y posibilite que restaurantes puedan dejar abierta la cocina, ya que muchas personas no están acostumbradas a cocinar. Asimismo, esto serviría para mitigar las consecuencias económicas negativas que el estado de alarma va a tener en la Región.



Salud habilita un autotest en Internet

La Consejería de Salud ha habilitado un autotest, en el servicio de cita previa por Internet, para que cualquier persona pueda comprobar si presenta o no los síntomas de coronavirus, con una serie de consejos y los pasos que se han de seguir en cualquier caso.

Esta herramienta orienta a los ciudadanos con respuestas personalizadas en función de los síntomas que presentan o de otras circunstancias, como haber permanecido en contacto con alguna persona afectada. El test también resuelve dudas en caso de que se haya contraído el virus o se esté en situación de aislamiento.