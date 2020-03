Coronavirus en Murcia: "Si los síntomas son leves, quédense en casa", pide una sanitaria de la Arrixaca

Una sanitaria que se encontraba de guardia este domingo en el hospital Virgen de la Arrixaca ha solicitado a los pacientes que presenten síntomas leves que no acudan a centros hospitalarios ni centros de salud, ya que no es necesario y se pueden llegar a colapsar estos centros y poner en riesgo la salud de los propios sanitarios.

"No tenemos médicos suficientes ni material, estamos totalmente expuestos ahora mismo y pido contención en casa; toda persona joven, sana que no se encuentre mal que no vaya a la Arrixaca ni al centro de salud porque no se puede abarcar a todo el mundo", dice, aunque asegura que en estos momentos la situación "está controlada y no se trata de alarmar". "La única forma es contención, la gente con clínica respiratoria leve, como síntomas de un catarro o gripe, que se quede en casa. Nadie le puede asegurar que no sea un coronavirus, pero el tratamiento es igual: paracetamol, agua y reposo y asilamiento domicilairio".

La sanitaria ha pedido que su mensaje se difunda, "porque si no no vamos a poder atender los casos que sí sean graves y ya hemos vivido algún momento de agobio"