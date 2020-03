Pedro Marín, director general de Estrella de Levante: "La cercanía de la fábrica es fundamental; la cerveza, cuanto más fresca, mejor"

Estrella de Levante, una de las empresas que componen el Grupo Damm, se ha convertido en un verdadero símbolo para la Región de Murcia, donde no tiene rival. Desde su fundación en 1963, el crecimiento de la marca ha sido imparable y hoy afronta el futuro con la mirada puesta en la mejora de la calidad a través de los productos de «kilómetro cero», y la aplicación de las nuevas tecnologías para facilitar una relación más directa con el consumidor.

El subdirector de operaciones del Grupo Damm, Pedro Marín, asumió la Dirección General de Estrella Levante el 1 de enero de 2018, tras la jubilación de Patricio Valverde. Este experimentado alto directivo del segundo grupo cervecero de España entró en Damm en 1991. Pese a su dilatada y prestigiosa trayectoria, siempre ha mantenido un perfil bajo ante los medios de comunicación, siendo ésta la primera entrevista que concede en la Región de Murcia.

¿Qué peso tiene Estrella Levante para el Grupo Damm?

Estrella de Levante es una de las empresas del Grupo, la segunda marca más importante, pero es completamente murciana, nació aquí en el año 63, paga los impuestos y las licencias aquí, y tiene su autonomía, pero eso no quiere decir que los dueños, como ocurre con el resto empresas del Grupo y en tantas otras estructuras empresariales, sean de Madrid, como Demetrio Carceller, principal accionista, o que haya socios alemanes€

¿Se sigue trabajando para crecer más allá de la Región de Murcia?

Es verdad que hace tiempo existía esa idea de coger una marca, potenciarla para toda España y Portugal€ una fase superada, porque el mercado no es así, existe una identificación territorial muy fuerte, todos quieren todas las marcas, pero lo que más se aprecia es lo regional; ¿por qué ocurre eso? Bueno, como las farmacias, hace unos años no podías abrir una fábrica de cerveza sin una licencia para esa zona, debías respetar las ratios, eso hizo que tuviera ese arraigo. El modelo de las autonomías no ha hecho más que ahondar este sentimiento de pertenencia€ Ahora, la tendencia es potenciar cada una de las marcas en la zona donde realmente se le tiene un cariño, sin renunciar a la expansión. Murcia es nuestro mercado natural, pero también el resto del Levante y zonas próximas, Almería, Alicante, Valencia, Granada, Albacete€ También está muy presente en Madrid, Mallorca, Ibiza... Algo que tenemos que tener en cuenta es que se valora mucho el producto fresco, recién sacado del tanque, la cercanía de la fábrica sigue siendo una variable fundamental. La cerveza, cuanto más fresca, más buena.

¿Es un mercado sin demasiadas fluctuaciones?

No es un mercado como el del automóvil. La alimentación y la bebida no varían demasiado, lo máximo que he visto, en los años de crisis, es bajar un 6-7 por ciento, y en los mejores momentos, subidas del 5 por ciento. Otra cosa es cómo lo gestione tu empresa. Nosotros hemos sido capaces de crecer año tras año, y a diferencia de otros, no con la concentración empresarial, sino a pulmón, ganando cuota año a año; éramos los terceros, y ahora somos los segundos. Un mercado estable pero ferozmente competitivo, una competencia sana, pero bestial, cliente a cliente; no creo que haya otros productos en lo que se dé esta situación; cualquier bar te lo puede decir.

El sector de la cerveza artesanal está viviendo un auge en España, ¿cómo lo percibe Estrella de Levante?

Te adaptas al mercado, a su crecimiento, a sus tendencias. Si viene alguien que aprieta, te espabilas. Aunque las artesanales tienen actualmente una cuota que no llega al 1 por ciento, crecen. En un mercado más desarrollado, como el de EEUU, existen 5.000 marcas y ya representan cerca del 15 por ciento de las ventas. Ahora forman parte de Cerveceros de España, y desde el Grupo Damm y Estrella Levante lo entendemos como algo positivo, todo lo que sume a la cultura cervecera es algo bueno. En el Grupo, estamos en este momento desarrollando fábricas pequeñas, plantas piloto en las que estamos haciendo cervezas de este tipo; anunciaremos novedades muy pronto.

La política de patrocinios de Estrella de Levante es muy intensa...

Lo llevamos dentro; tenemos esa filosofía, tratamos de devolver parte de la generosidad y el cariño que nos dan nuestros clientes; no sólo por razones económicas, va más allá, se trata de formar parte de la sociedad murciana y de un compromiso social que se extiende al sector educativo, al cultural, a la sostenibilidad medioambiental, o a la integración de personas con alguna discapacidad, son muchas cosas, por ejemplo, estuvimos explicando y compartiendo nuestra experiencia en los procesos logísticos para ayudar a las empresas de Agrupal.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ¿una prioridad?

Antes de que todo el mundo empezara a hablar de las acciones de RSC, nosotros ya las hacíamos, lo que pasa es que no lo decíamos porque lo considerábamos una exigencia discreta, algo que teníamos que hacer sin el afán de publicarlo. En un momento dado, se tomó la decisión de empezar a explicar lo que hacíamos porque entendimos que podíamos ser un ejemplo, un elemento tractor para el resto. Así, fuimos los primeros en poner en marcha el Plan de Formación Dual, y en instalar una depuradora en nuestra fábrica... Hemos alcanzado el 60 por ciento de ahorro de agua en la producción de cada litro de cerveza, lo que equivale en 10 años al consumo durante 7 días de la ciudad de Murcia y disponemos de la planta fotovoltaica más potente de la Región para autoconsumo.

¿La Cátedra interuniversitaria 'Estrella de Levante-Campus Mare Nostrum' está dando sus frutos?

Hay una lista de proyectos que tienen que ver con la economía circular, con productos de kilómetro cero, con el Mar Menor€ algunos ya se están desarrollando; por ejemplo, uno vinculado a la alimentación de peces€ hemos visto que las doradas de piscifactoría consumen levadura, (uno de los subproductos en la elaboración de cerveza) no sólo como fuente de alimentación, sino también por su carácter probiótico, lo que potencia su sistema inmunológico. Apostamos por el desperdicio cero, que incluye, por supuesto, el bagazo de cerveza, (la pasta resultante tras el filtrado de la malta) y que tiene múltiples usos como alimento animal, compost, fertilizante... No dejamos de investigar e innovar, además somos patronos en la Fundación Isaac Peral, en la que participamos en el diseño de políticas estratégicas para la Región.

Objetivos a medio plazo.

El objetivo a nivel industrial es llegar a los 2 millones de hectolitros en 2021, el 100% de la capacidad productiva de la fábrica , aunque podríamos conseguirlo este año. A nivel comercial, queremos acelerar las ventas. Además, nos encontramos en una fase de digitalización e internacionalización, por una parte, la aplicación de las nuevas tecnologías para ser más rápidos , eficientes, y a la larga, facilitar una relación más directa con el consumidor y por otro, la expansión a nuevos mercados, países de los que llegan solicitudes. Uno de los grandes retos es lograr en dos años el kilómetro cero en todas las materias primas que utilizamos, y esto tendrá consecuencias directas en la calidad del producto y en la sostenibilidad. Seríamos la primera empresa en conseguirlo. Ya lo hacemos con la cebada, disponemos de maltería propia, eso permite un control directo y detallado del proceso y seleccionar aquellas variedades más adecuadas a las condiciones del campo, eso posibilita el diseño de productos adaptados a lo que tú quieras. Conocemos cada finca, cada parcela donde se cultiva; eso nos diferencia de la competencia. Esa calidad de la materia prima se traslada a la malta y a su vez al producto final. ¿Te imaginas que elaboraras vino, y tuvieras que hacerlo con cualquier uva, sin control?

Estrella de Levante goza de un gran prestigio

Es un trabajo de muchos años. Nuestros productos son los más adecuados para el tipo de clima que tenemos aquí, tienen unos ingredientes de calidad y un grado alcohólico adaptado a esta zona, y al ritmo de consumo.