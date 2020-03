Belén, vecina de Cehegín infectada por coronavirus: "No he entrado en pánico"

Belén, vecina de Cehegín, es una de las infectadas por coronavirus en la Región de Murcia. La joven, único caso diagnosticado hasta el momento en el Noroeste, ha contado su experiencia y ha lanzando un mensaje tranquilizador a través de un vídeo compartido en Youtube, con el que quiere poner su "granito de arena para que la gente actúe de la forma correcta y vea que no es para tanto".

Según relata, se infectó el pasado sábado "de una persona conocida" y empezó a notar los síntomas el martes por la mañana. Se despertó con una tos que fue a más durante el día y por la tarde "estaba peor"; el coronavirus le ha afectado a la capacidad respiratoria porque es asmática. Además, tuvo fiebre, dolor de cabeza y de espalda. "Me ayudó muchísimo que en mi casa tengo broncodilatadores y corticoides", apunta.

La joven siguió las instrucciones que le dieron los profesionales del 112 y recuperó la capacidad respiratoria. "Gracias a eso y a que mantuve la calma sin entrar en pánico, no necesité mayor asistencia", explica, y añade que se encuentra "mejor" y ha dejado de tener fiebre.

Desde el martes que notó las primeras señales de coronavirus, ella y su pareja no han salido de casa. "Mi familia está bien, gracias a que he cumplido el protocolo por el momento soy el único caso en el Noroeste", afirma. Es por ello que insiste en que la sociedad cumpla con lo decretado por el Gobierno y no salga de casa si no es extrictamente necesario.

"Los que noten lo más mínimo, aunque sean síntomas leves, que no salgan de sus casas, llamad a los teléfonos habilitados y si no responden no salgáis de casa a no ser que estéis graves", pide, e insiste en que "hay que bajar la curva porque el preligro de este virus es que enferme mucha gente a la vez y no nos puedan atender a todos".

"No pasa nada porque te tengas que quedar en casa, no te tomes cervezas con tus amigos, puedes hacerlo por videollamada", continúa Belén. "Vamos a afrontar esto con la seriedad y con la serenidad que requiere pero sin perder la sonrisa, yo no la he perdido pese a estar infectada", finaliza su mensaje