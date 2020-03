Coronavirus en Murcia: Ordenan el aislamiento de los municipios costeros por la llegada de gente de Madrid

El Gobierno regional ha ordenado esta mañana el aislamiento de los municipios costeros de la Región ante la llegada masiva de ciudadanos de Madrid, quienes han elegido la Región de Murcia para pasar los días de aislamiento por la alerta sanitaria generada por el coronavirus y que pueden llegar a ocasionar un problema colapsando el sistema al multiplicar los contagios. Así lo ha anunciado este viernes el presidente López Miras, quien ha vuelto a insistir en que personas llegadas de otras comunidades autónomas "no están de vacaciones" y ha asegurado que estos comportamientos "nos ponen en peligro a todos".

Con este decreto de confinamiento se limita la entrada y salida de ciudadanos de estas zonas turísticas de la Región, incluyendo las zonas costeras de Cartagena, San Pedro, Los Alcázares, San Javier, Lorca, La Unión, Mazarrón y Águilas, ya que en las últimas horas han dado positivo varias de las pruebas realizadas a ciudadanos procedentes de la capital que se han desplazado a la costa murciana. Solo podrán salir de casa para obtener alimentos y productos farmacéuticos e impone medidas de confinamiento "para todo el mundo, por culpa de los irresponsables", ha dicho Miras.

Se permitirán desplazamientos por trabajo y será la Policía Local la que vele por que así sea, aunque López Miras también ha pedido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se cumplan estas medidas.

En estos municipios cerrarán discotecas, bares, restaurantes y todas las zonas de ocio, ha dicho López Miras, quien también ha anunciado que cerrarán las oficinas de turismo, "que estaban hoy colapsadas de gente pidiendo información para hacer actividades", ha dicho indignado. "Es vergonzoso ver cómo las oficinas turísticas estaban llenas de personas solicitando información sobre la oferta turística de estos días". "Voy a hacer lo que tengo que hacer para proteger a mi gente, al millón y medio de murcianos".

El presidente regional ha recordado que entre uno de los positivos por coronavirus se encuentra un paciente de 88 años que llegó ayer desde Madrid a "en tren" a un destino costero y que se encuentra en la UCI del Hospital Los Arcos del Mar Menor, así como varios estudiantes universitarios que han vuelto a Murcia al haberse suspendido en Madrid las clases.

Esta medida de confinamiento es similar a la que ha decretado Cataluña, donde se han aislado hasta cuatro municipios barceloneses (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena) y unos 70.000 vecinos no podrán salir de la zona en 14 días debido a la pandemia de coronavirus.

El consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, mantuvo una reunión en la noche de ayer con los alcaldes de las localidades del litoral para comenzar a tomar medidas, por lo que esta misma mañana varias patrullas de la Policía Local han salido con megafonía pidiendo a la población que ha llegado de Madrid que mantenga el aislamiento domiciliario en estos primeros días.

"Recomendamos a todos los ciudadanos que llegan a la Región desde otros destinos que mantengan la cuarentena", señala el responsable de Salud, quien reconoce también que "el escenario al que nos enfrentamos es que todo esto se nos puede ir de las manos y en diez días estar aquí como en Madrid". Villegas sostiene que la llegada de ciudadanos posiblemente contagiados de coronavirus y personas mayores desde Madrid "nos puede hacer perder el control de la situación".

Los responsables de Epidemiología y Salud Pública afirman que en estas últimas horas han llegado miles de ciudadanos de Madrid a la Región de Murcia, por lo que les piden que mantengan el aislamiento domiciliario y que ante el menor síntoma de fiebre o problema respiratorio llamen al teléfono 900121212, línea que ha sido reforzada y que ya cuenta con 25 profesionales dando servicio las 24 horas del día.

"Nosotros no podemos absorver a un tercio de los pacientes madrileños, no tenemos personal ni hospitales suficientes y debemos extremar las medidas de control", afirman.



Piden responsabilidad

Los directivos de Salud insisten y no dejan de repetir que la población debe ser responsable y cumplir las medidas de prevención que se han dado. Así, recuerdan que hay que apostar por el teletrabajo siempre que se pueda, no dejar a los niños con los abuelos, ya que "la suspensión de las clases no son unas vacaciones".