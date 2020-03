Coronavirus: Un día de compras, al siguiente en la UCI

Uno de los 36 casos de coronavirus en la Región de Murcia es un madrileño de 88 años de edad que se encuentra ingresado en la UCI del hospital Los Arcos del Mar Menor. El paciente viajó este jueves desde la capital de España hasta San Javier aún presentando síntomas del virus y, según ha podido conocer esta redacción, acudió al Centro Comercial Dos Mares antes de llegar a la segunda residencia que comparte con su mujer. Según fuentes cercanas, el afectado tendría patologías respiratorias previas.

Hasta la Región se han desplazado, según Villegas, tanto madrileños que tienen en la costa su segunda residencia como murcianos que residen en Madrid y que, ante le cierre de universidades y otras empresas, han regresado a la Región. Las recomendaciones son claras: no son unas vacaciones y deben mantenerse aislados 15 días para no ser un foco de contagio. De hecho, en San Javier vehículos con megafonía recorren las calles para pedir a los llegados de otras comunidades que no salgan de sus casas.

"Si la gente que viene de la capital no sigue las instrucciones perderemos el control del coronavirus", aseguran desde Salud. Desde las redes sociales (las etiquetas #yomequedoencasa o #cerradMadrid fueron ayer tendencia) y desde las instituciones se han repetido los llamamientos a la conciencia social a quienes puedan extender el virus por las distintas regiones.



«Nos abrazaremos cuando pase»

La expansión del Covid-19 es exponencial y «solo la corresponsabilidad y el sentido común logrará frenarla», afirmó ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas, para explicar las recomendaciones de quedarse en casa y cancelar cualquier tipo de reunión de más de cincuenta personas.

Estos consejos, aunque necesarios, son un duro golpe para el consumo, pero también para las relaciones personales, ya que afectan a las bodas o a las comidas y cenas con amigos y familiares en restaurantes. La distancia de más de un metro entre personas es esencial. «Ya nos abrazaremos cuando pase», comentó Villegas.