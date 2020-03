La concejala del PP de Cieza Laura Villa abandona el partido

La edil popular Laura Villa ha renunciado a seguir en las filas del PP de Cieza y ha informado de ello a través de un comunicado de prensa. Asimismo, pasará a ser concejala no adscrita ya que asegura que «mis ideales, mi forma de ser y lo que para mí significa el trabajar por mi tierra no me permiten seguir trabajando bajo las líneas políticas que dirigen las actuaciones del Partido Popular en Cieza». En este sentido declara que «actualmente, y tras meses de intentar trabajar bajo unas mismas directrices, creo que nuestras posiciones permanecen distantes y en un punto de no retorno debido a las decisiones que se vienen tomando en este Grupo Municipal, razón por la cual, por lealtad a los valores y principios que tengo como persona, y después de haberlo meditado detenidamente, he decido marcharme de un partido en el cual dejo grandes personas».

La renuncia de Laura Villa supone un nuevo capítulo de la crisis interna del PP de Cieza, que durante toda la legislatura anterior vivió una intensa lucha de poder que supuso primero la dimisión de Juanma Molina , líder del grupo, y la de Francis Piñera, edil popular, y la renuncia y el consiguiente paso como concejales no adscritos de Enrique Fernández, Piedad Quijada, Paco Caballero y Ana Belén Corredor. Desde entonces dirige los designios del partido una gestora.