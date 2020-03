La Comunidad escucha a los bares y habilitará la posibilidad de acogerse al ERTE

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha escuchado las demandas del sector de la hostelería de la Región de Murcia, y acaba de comunicarles que está trabajando para habilitar la posibilidad de acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), "por fuerza mayor, debido al efecto del coronavirus".



El objetivo, según señala el consejero, es "ayudar en la medida de lo posible a que se vea afectado en el menor grado, dada la situación", según ha informado en su cuenta de Twitter.



Acabo de comunicar al sector de la hostelería de la Región de Murcia que estamos trabajando para habilitar la posibilidad de acogerse al ERTE, por fuerza mayor, y ayudar en la medida de lo posible a que se vea afectado en el menor grado, dada la situación. — Miguel Motas Guzmán (@Miguel_Motas) March 13, 2020

Ayer mismo,, presidente de, rechazaba las . «Si sanitariamente es conveniente que los ciudadanos no vayan a bares y restaurantes, no puede ser una mera recomendación. Si no es viable abrir, hay que acudir a los instrumentos del Estado, como el ERTE», explicaba a LA OPINIÓN.Para, ante la caída de ingresos que se espera en todo el sector en las próximas semanas, eles el único instrumento que salvará a bares y restaurantes del cierre, ya que los empresarios no podrán hacer frente a los gastos de tener en plantilla a todos los trabajadores con un volumen de negocio casi inexistente.