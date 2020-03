Los bares de Murcia piden órdenes de cierre para acogerse a regulaciones temporales de empleo

Se han cancelado el 100% de los congresos en la Región de Murcia y entre el 80 y el 90% de las reservas hechas por el cliente local para este fin de semana, según explicaba ayer a esta Redacción Jesús Jiménez, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur).

Los bares y restaurantes de la Región ya notaron el fin de semana pasado una bajada importante en el número de clientes, pero después de las recomendaciones de la Consejería de Salud de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus, para este fin de semana esperan que el impacto sea «contundente».

Por este motivo, Jesús Jiménez ha pedido a la administración autonómica que tome medidas más allá de las meras recomendaciones, ya que, «si no son de obligado cumplimiento, las empresas no podrán acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)». Desde Hostemur consideran que «si sanitariamente es conveniente que los ciudadanos no vayan a bares y restaurantes, no puede ser una mera recomendación. Si no es viable abrir, hay que acudir a los instrumentos del Estado, como el ERTE».

En este sentido, los sindicatos CCOO, UGT, CEOE y Cepyme acordaron ayer medidas extraordinarias ante al coronavirus, entre ellas agilizar los ERTE, que han plasmado en un documento enviado al Gobierno. Reclaman una nueva regulación de estos expedientes de regulación, incidiendo en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución.

Para Hostemur, ante la caída de ingresos que se espera en todo el sector en las próximas semanas, el ERTE es el único instrumento que salvará a bares y restaurantes del cierre, ya que los empresarios no podrán hacer frente a los gastos de tener en plantilla a todos los trabajadores con un volumen de negocio casi inexistente.

Jesús Jiménez ya ha pedido reuniones al delegado del Gobierno, José Vélez, al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y al alcalde de Murcia, José Ballesta, para presentarles un borrador de medidas que creen necesarias para salvar la hostelería murciana ante esta emergencia sanitaria sin precedentes.



«Nos abrazaremos cuando pase»

La expansión del Covid-19 es exponencial y «solo la corresponsabilidad y el sentido común logrará frenarla», afirmó ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas, para explicar las recomendaciones de quedarse en casa y cancelar cualquier tipo de reunión de más de cincuenta personas.

Estos consejos, aunque necesarios, son un duro golpe para el consumo, pero también para las relaciones personales, ya que afectan a las bodas o a las comidas y cenas con amigos y familiares en restaurantes. La distancia de más de un metro entre personas es esencial. «Ya nos abrazaremos cuando pase», comentó Villegas.