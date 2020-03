Coronavirus Murcia: Ya hay 29 infectados en total por coronavirus en la Región, uno de ellos en la UCI

La expansión del coronavirus sigue en la Región de Murcia, donde ya hay un total de 29 infectados, de los cuales 25 están en aislamiento domiciliario y los otros 4 en ingreso hospitalario, de los cuales uno permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además una de las personas que ha dado positivo es una doctora del SMS. El consejero de Salud, Manuel Villegas, lo ha anunciado en una rueda de prensa esta mañana a las 12.00 horas para informar sobre las últimas novedades de la expansión de la enfermedad en la Región.

Asimismo ha anunciado el cierre de los centros de día para mayores a partir del lunes, una medida que no se anunció ayer, y ha confirmado que ya son 38 los sanitarios que han sido puestos en aislamiento, además de la que ha dado positivo, y apartados de sus funciones como prevención por contacto directo con pacientes afectados por el coronavirus. Se han realizado más de 500 pruebas.

Villegas ha confirmado que no se van a cerrar los bares porque "no estamos en estado de sitio, aunque podríamos llegar a estarlo". Asimismo desde la Consejería piden a los madrileños que vengan a Murcia que se queden en cuarentena 14 días, "si no se aíslan ellos, tendremos que aislarlos nosotros", afirma el consejero, quien recalca que, siempre que sea posible, hay que evitar que los abuelos se queden con los niños.

Además de los pacientes en los que se ha confirmado el contagio por coronavirus, la Consejería de Salud está haciendo seguimiento a unas 25 personas que asistieron a la boda de Madrid en la que estuvo la primera contagiada de la Región de Murcia, una chica de 27 años de Churra. También en aislamiento domiciliario se encuentra un grupo de nueve sanitarios, personal que había estado en contacto con pacientes que han sido confirmados posteriormente como contagiados.

Momentos antes, el Consejero de la Presidencia, Javier Celdrán, anunciaba la suspensión de clases en centros escolares a partir del lunes, que se anunciará oficialmente en las próximas horas.



Recomendaciones



Toda persona con síntomas de infección respiratoria aguda, tos, fiebre o febrícula debe quedarse en su domicilio y llamar al 112. Además, el Gobierno regional ha habilitado y ampliado a las 24 horas el horario de atención del teléfono 900121212 para resolver dudas.

El consejero de Salud insiste en recordar en que se mantiene la recomendación de evitar todos los viajes que no se consideren estrictamente imprescindibles y recuerda la necesidad de evitar aglomeraciones y reuniones y de mantener en la medida de lo posible una distancia mínima de un metro y medio. Las medidas de higiene también son fundamentales para prevenir el virus con el lavado frecuente de manos con jabón y la limpieza de superficies con agua y detergente y su desinfección con lejía.

Una de las medidas para paliar la expansión del coronavirus en la Región de Murcia que más repercusión va a tener en estas próximas semanas será la recomendación de suspender todos aquellos actos públicos que congreguen a más de 50 personas, entre los que se encuentran celebraciones como pueden ser las bodas.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, se muestra muy tajante con las prohibiciones sobre encuentros como bodas o funerales, ya que fue en un sepelio donde se originó uno de los principales focos de contagio del país. «Las bodas y funerales son especialmente preocupantes, ya que son lugares donde no se guarda en absoluto la distancia y son un posible foco de enfermedad», afirma el responsable murciano de Salud.

Es más, Manuel Villegas pide a la población de la Región de Murcia que sea responsable y no se tome estas medidas a la ligera, ya que «si no nos responsabilizamos todos y cumplimos las medidas en 10 días podemos estar como Madrid».