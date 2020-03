Coronavirus en Murcia: Educación solo suspenderá las clases en centros escolares con casos diagnosticados

La Consejería de Educación y Cultura, en acuerdo con Salud Pública, sólo suspenderá de momento las clases en los centros escolares en los que se detecte un caso diagnosticado de coronavirus dentro. Así han insistido hoy desde el Gobierno Regional después de que se extendiera por redes sociales un falso documento de la Consejería en el que se aseguraba que se suspendían las clases en todos los centros escolares.



En su cuenta de twitter, confirma que el documento que circula por las redes sociales anunciando la suspensión de actividades educativas es "falso". "En estos momentos no se suspenden las clases", informa.





?? Es FALSO un documento de la consejería de Educación donde se suspenden todas las clases que circula en redes y whatsapp.



En estos momentos no se suspenden las clases.



Es FALSO un documento de la consejería de Educación donde se suspenden todas las clases que circula en redes y whatsapp. En estos momentos no se suspenden las clases. Por favor, información solo por fuentes oficiales.

Otras medidas en los centros escolares

La Consejería de Educación ha dado instrucciones precisas a los centros escolares, después de los dos primeros casos en dos colegios de Murcia en Capuchinos y Maristas La Fuensanta . En el caso de que un colegio o instituto reciba la comunicación por parte de lade la suspensión temporal de la actividad educativa presencial debido a la confirmación de un caso diagnosticado y confirmado Coronavirus, se tomarán medidas para la desinfección en el centro educativo tras el cual, el personal docente, de administración y servicios y cualquier otro que desarrolle su actividad laboral en los centros educativos sostenidos con fondos públicos podrá acudir al centro de trabajo.No obstante, se promoverá el sistema de teletrabajo siempre que sea compatible con la continuidad de las actividades educativas previstas en esta Resolución, así como la flexibilidad horaria, la atención a distancia al alumnado y sus familias, los turnos escalonados y las reuniones por videoconferencia, procurando que no coincidan más de 20 docentes simultáneamente en el centro. El personal de administración y servicios estará a lo que se establezca por parte de la Dirección general de Función Pública.El, con la presencia, al menos, de un miembro del equipo directivo. La atención al público en la oficina no se verá alterada, así como ninguno de los procedimientos administrativos en trámite, en particular la admisión de alumnado.El personal docente, coordinado por el equipo directivo del centro educativo, adoptará a la mayor brevedad las medidas necesarias que permitan la adecuación de las programaciones didácticas, de manera que se indiquen las actividades educativas que podrán desarrollar los alumnos en sus domicilios. En su caso, y siempre que se considere pertinente, se deberán indicar también las formas de presentación o de entrega de dichas actividades o tareas.Los centros docentes deberán prestar unasusceptibles de concurrencia a las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad ().El personal docente mantendrá el contacto con las familias y el alumnado a través de las plataformas que habitualmente utilicen para Consejería de Educación y Cultura tal fin.La Consejería de Educación y Cultura garantizará los medios necesarios para la atención y soporte de las herramientas digitales que tiene a disposición de la comunidad educativa y ofrecen servicios como: comunicación con familias, libros digitales en abierto, recursos educativos para profesores y alumnos, plataformas de formación a distancia para profesores y alumnos, herramientas de comunicación y otras.Los miembros de los equipos directivos se responsabilizarán de que todo el personal de los centros educativos sea conocedor de las presentes instrucciones y de su cumplimiento. Se autoriza a los directores de los centros a efectuar las adaptaciones necesarias en los horarios del personal para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 de estas instrucciones. En ningún caso se superará el máximo semanal de horas establecido en la normativa de recursos humanos. Siempre que sea posible se actuará escuchando al personal en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, procurando evitar cambios notables en las condiciones de los horarios que venían desempeñando. En todo caso, las horasdedicadas al teletrabajo computarán dentro de su horario semanal como presencia directa.La DG de Centros Educativos e Infraestructuras contactará con la dirección del centro para determinar las adecuaciones necesarias en caso de que el centro disponga de alumnado con ayudas asistenciales de comedor.Los centros docentes autorizados no concertados adecuarán las presentes instrucciones en el marco de su autonomía recogida en el artículo veinticinco de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.Estas instrucciones serán de aplicación durante 15 días naturales, desde la fecha de comunicación de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, sin perjuicio de las sucesivas prórrogas que se puedan acordar.