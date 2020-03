Compra masiva de papel higiénico, "por si acaso"

J. C. C.

Las verduras se acaban estos días con rapidez en los supermercados de la Región. J. C. C.

Basta con acudir a cualquier supermercado de Murcia para darse cuenta de que algunas estanterías están completamente vacías. Ocurre, reconocen los encargados de los establecimientos, con los productos de primera necesidad: huevos, pan, leche, carnes... y papel higiénico. Con el coronavirus expandiéndose en la Región, a muchos murcianos les ha entrado pánico, aunque reconocen que no saben bien el motivo de esta compra compulsiva. «Por si acaso», es la respuesta estándar.

«No hay nada», se quejaba ayer una sexagenaria a la salida de un supermercado. «Están diciendo que se van a suspender las fiestas y la gente tiene miedo a tenerse que quedar encerrada en casa», explicaba la mujer que la acompaña. «Quería ir al baño y me han dicho que no se puede en varias horas porque lo están desinfectando. Me voy de aquí», comentó.

Un par de estudiantes salen del mismo supermercado con dos paquetes de papel higiénico, uno más de lo que necesitarían, pero aseguran que no es por la psicosis, sino porque son un «desastre».

Hacer fotografías a los expositores vacíos se ha convertido en tendencia en las redes sociales de los murcianos. «La gente se ha vuelto loca», exclamaba una ama de casa, cabreada por la falta de productos con los que se encontraba en el súper. «He venido a hacer mi compra semanal, no quiero llevarme más cosas, pero no hay guantes para limpiar», se quejaba, aunque lo cierto es que lleva una caja de leche con seis lotes, en lugar de uno, «por si acaso».

Psicosis generalizada

No hay ningún motivo para hacer acopio de papel higiénico ni de ningún otro producto. Para empezar, el coronavirus no provoca alteraciones en el aparato digestivo; y para continuar, «no hay ningún problema de abastecimiento», asegura Javier Ruano, director de la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia (Asumur).

«Hay mucha rotación de producto y los establecimientos están dando respuesta a la demanda sin problema, pero hay momentos puntuales en los que los clientes no encontrarán lo que buscan», comenta Ruano. Como explica el encargado de un súper, «los camiones tardan lo que tardan». Donde sí que existe «rotura de stock», afirma Ruano, es en productos relacionados con soluciones alcohólicas y desinfectante de manos. Por el momento no hay que preocuparse, insisten desde Asumur: «Se tendría que complicar mucho la situación. En Italia, que están mucho peor, siguen teniendo libre circulación de mercancías».

Esta psicosis tiene un reflejo en las ventas. En un local de alimentación del centro de Murcia admiten que están vendiendo desde el lunes lo que acostumbran a vender un viernes o un sábado.