22 enmiendas a los presupuestos de 2020 no pasan el filtro de la Comisión de Economía

La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto se reunieron ayer para analizar las 113 enmiendas parciales, presentadas al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020, de las que 62 son al estado de gastos y 51 al articulado.

El Grupo Parlamentario Mixto (Podemos) es el autor de 58 de estas enmiendas, en tanto las 55 restantes han sido elaboradas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En base a los informes de los servicios jurídicos de la Cámara y de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario, la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto propuso que no se admitan 22 enmiendas al artículado: 9 del Grupo Parlamentario Mixto, y 13 del Grupo Parlamentario Socialista, más el apartado de otra enmienda presentada por este mismo grupo.

El informe con los acuerdos adoptados por la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto se trasladará ahora a la Mesa de la Cámara, que, en base a estas consideraciones, decidirá sobre la admisión o no a trámite de las enmiendas, en la reunión programada para hoy, jueves 12 de marzo,a las 10,00 horas.

La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto está integrada por la presidenta de la misma, María Dolores Valcárcel; la vicepresidenta de la Comisión, Carmina Fernández y la secretaria de la misma, Valle Miguélez.

«Un trabajo enorme»

Desde Podemos, a pesar de que aún no conocen cuáles son las enmiendas que no han sido admitidas, sí que valoran que desde el Grupo Mixto, «con solo dos diputados, se ha hecho un trabajo enorme y, además, bien fundamentado, como demuestra la gran cantidad de propuestas que pasan el filtro». Los 17 diputados que forman el Grupo Socialista en la Asamblea presentaron un total de 55 enmiendas, 14 de las cuales no han sido admitidas por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.

A pesar del gran número de enmiendas admitidas, la portavoz de Podemos en el Parlamento autonómico, María Marín, denunciaba el martes el carácter «antidemocrático» de un Gobierno regional que «ya ha anunciado que no va a tener en cuenta ninguna de las propuestas realizadas por la oposición».