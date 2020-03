Las universidades preparan a sus profesores para dar clases online

La UCAM suspende actos y fiestas hasta el 2 de abril y la UMU reclama a alumnos y profesores que lleguen de zonas de riesgo pasar una cuarentena de 14 días.

Las tres universidades de la Región de Murcia comienzan a plantear medidas de cara a que se den posibles escenarios más restrictivos en la comunidad con respecto a la propagación del coronavirus. La Universidad Politécnica de Cartagena decidió ayer por la tarde, tras la reunión de su equipo rectoral, aplazar la cuarta edición del Campus Cátedra de Empresa, un foro planteado para empresas de distintos sectores, emprendedores, instituciones, administración y estudiantes, ante la previsión «de que llegaran personas procedentes de otras comunidades», señalan desde la politécnica. Por otra parte, el Vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente de la Universidad Politécnica de Cartagena envió ayer un correo interno a los docentes de la institución en el que se pide que comiencen a subir los temarios de las diferentes asignaturas de todas los grados y másteres al aula virtual que emplean para compartir los contenidos académicos con los alumnos y se preparen para un posible escenario en el que se tengan que impartir 'clases online' a los estudiantes.

Este escenario de previsión que marca la UPCT a sus docentes viene dado por el fin de la actividad académica en la Comunidad de Madrid, La Rioja y la provincia de Vitoria en el País Vasco. De momento es una previsión que marcan desde la universidad por si se tuvieran que tomar medidas más drásticas. Fuentes de la UPCT también remarcaron ayer que las empresas deberán ser las encargadas de decidir si rescinden o no los contratos de prácticas curriculares de los estudiantes según los protocolos que establezcan por el coronavirus.

La Universidad Católica de San Antonio aplazó ayer jornadas, seminarios, congresos y actividades festivas por el patrón de titulaciones que se habían planificado hasta el 2 de abril y que no forman parte de la actividad docente. La institución ha decidido tomar estas medidas dado que podían «entrañar un riesgo» de cara a posibles contagios por coronavirus.

La institución también ha decidido implementar herramientas virtuales al profesorado y personal del centro «para dar apoyo en el correcto desarrollo de la enseñanza por si fuese conveniente».

La Universidad de Murcia,cuyo equipo rectoral se reunirá hoy para tomar medidas respecto al Covid-19, hizo público un comunicado con medidas de prevención contra posibles contagios del coronavirus dirigido a los alumnos de la institución ubicados en zonas de riesgo, a los estudiantes que puedan regresar de las mismas a Murcia y a los profesores y personal de servicio que estén involucrados en acciones de movilidad internacional.

A todos ellos les ha pedido que, si regresan a la actividades universitaria o a algunas de las instalaciones de la Universidad de Murcia, mantengan «un aislamiento de 14 días antes de hacer vida normal y seguir las indicaciones precisas que los protocolos sanitarios tienen publicado si hubiera alguna anomalía en el estado de salud». Remarcan también la Universidad de Murcia «articulará todo procedimiento necesario para una incorporación regular a la vida académica si se ha decidido no continuar los estudios en las universidades situadas en las zonas de riesgo».

Para los profesores se toman las mismas medidas, pero se añade que «se podrán acoger a la cláusula de 'fuerza mayor' las movilidades que se vieran afectados en las zonas de riesgo. Los billetes de viaje no están incluidos en estas circunstancias. Algo que no descartamos que pudiera considerarse más adelante pero hasta la fecha no hay ningún tipo de información oficial al respecto».